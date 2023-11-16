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Понад 2400 українських дітей було вивезено до Білорусі, - доповідь Єльського університету

Четвер 16 листопада 2023 20:09
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Понад 2400 українських дітей було вивезено до Білорусі, - доповідь Єльського університету Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було вивезено до 13 установ на території Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року.

Про це йдеться у дослідженні Єльського університету, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Результати дослідження, проведеного Лабораторією гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я, що фінансується Державним департаментом США, передані агентству Reuters, є найширшими на сьогоднішній день відомостями про передбачувану роль Білорусі в російській програмі переселення українських дітей.

Росія раніше заявляла, що пропонує гуманітарну допомогу тим, хто хоче добровільно покинути Україну, і відкидає звинувачення у військових злочинах.

Серед основних висновків, зроблених у 39-сторінковому звіті, - те, що дітей було вивезено щонайменше з 17 міст Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, що дослідники Єльського університету назвали постійною практикою.

Понад 2 тисячі дітей, виявлених Єльським університетом, було перевезено до дитячого центру "Діброва" в Мінській області Білорусі в період із вересня 2022 року по травень 2023 року, а 392 дитини було доправлено до 12 інших установ.

"Систематичні зусилля Росії з виявлення, збору, транспортування і перевиховання дітей України здійснювалися за сприяння Білорусі. "РФ і білоруський режим спільно координують і фінансують переміщення дітей з окупованої Росією України через територію Росії до Білорусі", - йдеться в доповіді.

Перевезення дітей до Білорусі через територію Росії "в кінцевому підсумку координувалося" між російським диктатором Володимиром Путіним і лідером Білорусі Олександром Лукашенком.

Потрапляючи до Білорусі, діти проходили військовий вишкіл і перевиховання, а Лукашенко схвалив використання державних організацій для перевезення дітей з України до Білорусі та фінансування їхнього транспортування, йдеться в доповіді Єльського університету.

Неясно, скільки дітей, виявлених під час дослідження Єльського університету, залишаються в Білорусі.

Депортація українських дітей до РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до окупованого Криму, Білорусі чи віддалених районів Росії.

Депортація стала підставою для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

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