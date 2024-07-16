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ППО збила два "Шахеди", інші два "заблукали" у Білорусі, - Повітряні сили

Вівторок 16 липня 2024 13:04
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ППО збила два "Шахеди", інші два "заблукали" у Білорусі, - Повітряні сили Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Із вечора 15 липня та протягом доби 16 липня протиповітряні оборони (ППО) знищила два безпілотники типу Shahed. Інші два БпЛА "залетіли" до Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України.

Зокрема на південному та східному напрямках збито 8 розвідувальних безпілотників:

  • 4 - "Орлан-10";
  • 2 - Zala;
  • 1 - Supercam;
  • 1 - невстановленого типу.

Дрони у Білорусі

Як розповідає Telegram-канал "Білорускі Гаюн", один із вищезгаданих "Шахедів" залетів до Білорусі близько о 08:40 курсом на Наровлю. З метою його перехоплення о 9:15 з аеродрому "Барановичі" були підняті винищувачі Су-30, а з аеродрому "Мачулищі" о 09:10 піднявся вертоліт Мі-24.

Станом на 11 ранку дрон пролетів над Білоруссю більше 300 кілометрів.

ППО збила два &quot;Шахеди&quot;, інші два &quot;заблукали&quot; у Білорусі, - Повітряні сили

Фото: маршрут "Шахеда" у Білорусі (https://t.me/Hajun_BY)

Варто додати, що другий "Шахед" заблукав сьогодні у Білорусі о 4 ранку. Він увійшов у повітряний простір країни у районі села Біла Сорока на території Поліського радіаційно-екологічного заповідника.

"Уже о 5 ранку шахед покинув Білорусь і повернувся на територію України", - написав "Гаюн".

Варто додати й те, що за останній тиждень зафіксовано вже 4 випадки порушення повітряного простору Білорусі російським "Шахедом".

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