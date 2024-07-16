Україна попередила Білорусь про наслідки підписання угод із "владою" Криму

У Міністерстві закордонних справ України попередили Білорусь про наслідки підписання угод з окупаційною "владою" Криму. Дані дії є демонстрацією визнання російської окупації українського півострова, які матимуть відповідні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Андрія Сибігу у Facebook .

Як зазначив дипломат, Росія свідомо спонукає інші держави налагоджувати зв’язки з тимчасово окупованими територіями України. При цьому РФ зацікавлена саме у підписанні таких документів, які фіксують опосередковане визнання "легітимності" російської окупації.

За словами Сибіги, українській стороні відомо щонайменше про сім договорів, які підписані регіонами та містами Білорусі з окупаційними "органами влади" в Криму.

Він розповів, що лише у червні білоруські Вітебськ та область, нехтуючи нормами міжнародного права, уклали "угоди" з окупаційною владою міст українського Криму - Сімферополя та Феодосії, а також "радою міністрів" і "міністерством культури та туризму" АР Крим та Сакським районом півострова.

Сибіга зауважив, що до цього переліку можна також віднести й протокол про наміри щодо створення вільної економічної зони Вітебськ - тимчасово окупованої території Криму. Окрім того, голови Мінської міськради та виконкому підписали угоди про співпрацю з окупаційною владою Севастополя.

"Немає сумніву, що такі дії не могли відбутися без дозволу вищого керівництва держави, тобто усі ці "угоди" є відвертою та задокументованою демонстрацією визнання російської окупації Республікою Білорусь", - підкреслив перший заступник міністра.

Причетних притягнуть до відповідальності

Як наголосив Сибіга, усі факти протиправних дій, які становлять загрозу суверенітету і територіальній цілісності України, чітко фіксуються правоохоронними органами нашої держави.

"Проводиться відповідне розслідування, за результатами якого причетні не залишаться безкарними і будуть притягнені до правової відповідальності", - повідомляє він.

Дипломат зауважив, що Україна вже здійснила відповідні заходи для реагування на згадані протиправні дії.

"Посадовці, які беруть участь у підготовці та підписанні таких "документів" стануть предметом розгляду для застосування санкційних обмежень нашими партнерами по санкційній коаліції", - поінфонрмував Сибіга.

Також він підкреслив, що неприйнятним є й збереження дії угод про побратимські зв’язки білоруських міст-порушників з партнерами за кордоном.

"Кожна злочинна дія проти Української держави та її територіальної цілісності матиме наслідки для суб’єктів, які нехтують міжнародним правом", - зауважив перший заступник міністра.