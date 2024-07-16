Україна попередила Білорусь про наслідки підписання угод із "владою" Криму
У Міністерстві закордонних справ України попередили Білорусь про наслідки підписання угод з окупаційною "владою" Криму. Дані дії є демонстрацією визнання російської окупації українського півострова, які матимуть відповідні наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Андрія Сибігу у Facebook.
Як зазначив дипломат, Росія свідомо спонукає інші держави налагоджувати зв’язки з тимчасово окупованими територіями України. При цьому РФ зацікавлена саме у підписанні таких документів, які фіксують опосередковане визнання "легітимності" російської окупації.
За словами Сибіги, українській стороні відомо щонайменше про сім договорів, які підписані регіонами та містами Білорусі з окупаційними "органами влади" в Криму.
Він розповів, що лише у червні білоруські Вітебськ та область, нехтуючи нормами міжнародного права, уклали "угоди" з окупаційною владою міст українського Криму - Сімферополя та Феодосії, а також "радою міністрів" і "міністерством культури та туризму" АР Крим та Сакським районом півострова.
Сибіга зауважив, що до цього переліку можна також віднести й протокол про наміри щодо створення вільної економічної зони Вітебськ - тимчасово окупованої території Криму. Окрім того, голови Мінської міськради та виконкому підписали угоди про співпрацю з окупаційною владою Севастополя.
"Немає сумніву, що такі дії не могли відбутися без дозволу вищого керівництва держави, тобто усі ці "угоди" є відвертою та задокументованою демонстрацією визнання російської окупації Республікою Білорусь", - підкреслив перший заступник міністра.
Причетних притягнуть до відповідальності
Як наголосив Сибіга, усі факти протиправних дій, які становлять загрозу суверенітету і територіальній цілісності України, чітко фіксуються правоохоронними органами нашої держави.
"Проводиться відповідне розслідування, за результатами якого причетні не залишаться безкарними і будуть притягнені до правової відповідальності", - повідомляє він.
Дипломат зауважив, що Україна вже здійснила відповідні заходи для реагування на згадані протиправні дії.
"Посадовці, які беруть участь у підготовці та підписанні таких "документів" стануть предметом розгляду для застосування санкційних обмежень нашими партнерами по санкційній коаліції", - поінфонрмував Сибіга.
Також він підкреслив, що неприйнятним є й збереження дії угод про побратимські зв’язки білоруських міст-порушників з партнерами за кордоном.
"Кожна злочинна дія проти Української держави та її територіальної цілісності матиме наслідки для суб’єктів, які нехтують міжнародним правом", - зауважив перший заступник міністра.
Роль Білорусі у війні
Нагадаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Білорусь надає підтримку країні-агресору.
Зокрема, Білорусь організувала спільні з Росією "навчання", що тривають з 29 квітня 2022 року. Через це українські прикордонники неодноразово посилювали охорону кордону.
Варто зауважити, що Білорусь неодноразово укладала угоди з окупаційною владою тимчасово окупованого Криму. Зокрема, режим Лукашенко продовжує надавати РФ послуги з підтримки інфраструктури окупованих територій українського півострова.
Також весною Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь "не хоче воювати", але готується до цього. За його словами, критика з боку "недружніх країн" свідчить про те, що Мінськ "діє правильно".
Також влада Білорусі систематично сприяє у повітряних атаках РФ на Україну. Так, держава-агресор вже не вперше використовує повітряний білоруський простір для атак по українським містам.
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