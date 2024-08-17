Беларусь наращивает торговлю с оккупированными территориями Украины, - ЦНС

Отмечается, что Минск намерен интегрировать белорусскую промышленность с "фирмами" во временно оккупированных районах Украины.

Речь идет о наращивании Беларусью поставок на ВОТ сельхозтехники и другой продукции, передает ЦНС.

Вместе с тем в Белорусь импортируются товары легкой промышленности из подконтрольных российским оккупантам территории Украины.

Как пример, в Центре рассказали, что недавно делегация Беларуси заключила ряд соглашений с оккупационной "администрацией" в Запорожской области по расширению торгового сотрудничества.

"Таким образом, режим Лукашенко сознательно нарушает международное право и торгует с оккупированными территориями. Заметим, что такие враждебные действия не останутся без оценки и прибытие белорусских делегаций на ВОТ делает их законной целью", - говорится в публикации ЦНС.

Другие соглашения Беларуси с российскими оккупантами в Украине

Напомним, перед этим в министерстве иностранных дел Украины предупредили Беларусь о последствиях подписания соглашений с оккупационными "властями" Крыма.

Так, в июле в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что такие действия со стороны Минска являются демонстрацией признания российской оккупации украинского полуострова. И они будут иметь соответствующие последствия.

Добавим, представитель МИД Украины Андрей Сибига тогда рассказал, что украинской стороне известно как минимум о 7 договорах, подписанных регионами и городами Беларуси с оккупационными "органами" в Крыму.

Поддержка Беларуси российской агрессии

Напомним, с самого начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины Беларусь оказывает поддержку стране-агрессору. В частности, белорусская сторона предоставила свою территорию российской армии для вторжения. Также захватчики наносили удары по Украине из Беларуси.

Кроме того, власти Беларуси систематически содействуют в российских воздушных атаках на Украину. Так, РФ уже не впервые использует воздушное белорусское пространство для ударов "Шахедами" по городам Украины.

Российские оккупанты также получат от Беларуси военную технику, а так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать на территории Беларуси свои войска.

Добавим, согласно исследованию Йельского университета, более 2400 украинских детей были вывезены российскими захватчиками в Беларусь.