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Білорусь кличе українців по ягоди. У ДПСУ попередили про небезпеку на кордоні

14:04 25.06.2026 Чт
3 хв
Чому на такі пропозиції краще не приставати навіть заради "щедрого врожаю"?
aimg Ірина Костенко aimg Дмитро Левицький
Білорусь кличе українців по ягоди. У ДПСУ попередили про небезпеку на кордоні Жодні лісові "дари" не варті ризиків на кордоні (фото ілюстративне: Getty Images)
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Нещодавно в Білорусі заявили, що готові пропускати українців у свої ліси - по гриби та ягоди. Проте у ДПСУ нагадали, що таке "тихе полювання" може перетворитись на пастку.

Докладніше про таку пропозицію та коментар щодо неї Державної прикордонної служби України, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Пропозиція Білорусі: про готовність організувати спрощений пропуск українців через кордон для збирання грибів і ягід у заказнику "Ольманські болота" повідомив Прикордонний комітет РБ.
  • Деталі: перетинати кордон мешканцям прикордонних населених пунктів пропонують у трьох місцях спрощеного пропуску ("Мутвиця", "Хінічев", "Селище"), на напрямках українських сіл Дроздинь, Березове та Познань Рівненської області відповідно.
  • Чому це небезпечно: речник ДПСУ Андрій Демченко нагадав, що кордон із Білоруссю - замінований та укріплений, а сама країна продовжує підтримувати російську агресію, тому жодних змін наразі не передбачається.

Пропозиція Прикордонного комітету Білорусі

У четвер, 25 червня, прес-служба Прикордонного комітету Білорусі у Telegram повідомила, що "прикордонники готові забезпечити спрощений пропуск жителів України в білоруські ліси":

  • керуючись принципами дружби та добросусідства;
  • враховуючи потреби простих людей.

Зазначається, що за вказівкою президента РБ "пропрацьовуються механізми", які дозволять українським громадянам (за багаторічною традицією) "відвідувати прикордонні території для збирання грибів та ягід у раніше встановлених місцях".

Уточнюється, що білоруські прикордонники "повністю готові забезпечити сезонний спрощений пропуск жителів українського прикордоння на територію республіканського ландшафтного заказника "Ольманські болота" у Столинському районі Брестської області".

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За даними Прикордонного комітету, така практика "реалізується не перший рік" (з урахуванням "зацікавленості жителів прикордонних регіонів сусідньої країни").

Повідомляється, що ця категорія громадян України зможе перетнути кордон у трьох місцях спрощеного пропуску:

  • "Мутвиця";
  • "Хінічев";
  • "Селище".

"На напрямках українських сіл Дроздинь, Березове та Познань Рівненської області відповідно", - уточнили прикордонники РБ і додали, що "відповідна інформація направлена українській стороні дипломатичними каналами".

Коментар Прикордонної служби України

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у коментарі для РБК-Україна нагадав, що зараз "діють обмеження в прикордонні".

"Та й загалом, кордон із Білоруссю - це небезпека в цілому", - констатував він.

Представник ДПСУ пояснив, що йдеться як про загрози для українців на території іншої держави (з боку Білорусі), так і реальні фізичні перешкоди.

"Є і мінно-вибухові загородження на кордоні з Білорусі... Є і подальше нарощення інженерного та фортифікаційного укріплення", - повідомив Демченко.

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Оцінюючи заяву Прикордонного комітету РБ, речник ДПСУ зауважив, що "це таке, напевно, задобрювання з боку Білорусі, загалом їхньої ситуації".

Адже "вони підтримують Росію у війні проти нашої країни різними способами, в тому числі роботою різних технічних засобів у вигляді ретрансляторів, як це було донедавна".

"І сподіваються, що тим самим Україна... Я не знаю... Пристане на таку пропозицію", - додав Демченко.

Водночас він наголосив, що допоки "Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку, ніяких змін по кордону - не буде".

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни (ISW) припустили, що Кремль може оголосити білорусам "обов'язок" воювати за Росію.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито чинить опір Кремлю щодо війни проти України.

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