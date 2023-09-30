Білорусь готує зустріч іноземного дипкорпусу з викраденими українськими дітьми, - МЗС

"Зазначений захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Відповідно до норм міжнародного права, примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин", - пише пресслужба.

Щоб уникнути відповідальності посадові особи Білорусі намагаються прикритись міжнародними представниками.

Міністерство закордонних справ України закликає дипломатичні представництва, які отримали відповідні запрошення в Мінськ - утриматись від участі в пропагандистській білоруського режиму.

"Як на рівні національного розслідування, так і в рамках розслідування Міжнародного кримінального суду, продовжимо роботу задля притягнення до відповідальності усіх осіб, які скоїли злочини проти українських дітей", - додає МЗС.

Викрадення Росією українських дітей

17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна й омбудсмена Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у викраденні українських дітей.

Раніше перша леді України Олена Зеленська заявляла, що РФ вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей.