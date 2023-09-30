Беларусь готовит встречу иностранного дипкорпуса с похищенными украинскими детьми, - МИД

"Указанное мероприятие имеет целью легализацию незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с нормами международного права, принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление", - пишет пресс-служба.

Чтобы избежать ответственности должностные лица Беларуси пытаются прикрыться международными представителями.

Министерство иностранных дел Украины призывает дипломатические представительства, которые получили соответствующие приглашения в Минск - воздержаться от участия в пропагандистской деятельности белорусского режима.

"Как на уровне национального расследования, так и в рамках расследования Международного уголовного суда, продолжим работу для привлечения к ответственности всех лиц, совершивших преступления против украинских детей", - добавляет МИД.

Похищение Россией украинских детей

17 марта Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львово-Беловой по обвинению в похищении украинских детей.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская заявляла, что РФ вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей.