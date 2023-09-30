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Беларусь готовит встречу иностранного дипкорпуса с похищенными украинскими детьми, - МИД

Фото: Беларусь готовит встречу иностранного дипкорпуса с похищенными украинскими детьми (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь планирует организовать посещение представителями иностранного дипломатического корпуса так называемых "мест проживания, обучения и оздоровления" похищенных в оккупированных Лисичанске и Северодонецке детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой напресс-службу Министерства иностранных дел.

"Указанное мероприятие имеет целью легализацию незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с нормами международного права, принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление", - пишет пресс-служба. 

Чтобы избежать ответственности должностные лица Беларуси пытаются прикрыться международными представителями. 

Министерство иностранных дел Украины призывает дипломатические представительства, которые получили соответствующие приглашения в Минск - воздержаться от участия в пропагандистской деятельности белорусского режима.  

"Как на уровне национального расследования, так и в рамках расследования Международного уголовного суда, продолжим работу для привлечения к ответственности всех лиц, совершивших преступления против украинских детей", - добавляет МИД.

Похищение Россией украинских детей

17 марта Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львово-Беловой по обвинению в похищении украинских детей.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская заявляла, что РФ вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей.

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