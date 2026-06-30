Білорусь не демонтувала ретранслятори для дронів і знову вмикала їх, - Сирський

За словами Сирського, ретранслятори досі не демонтували, а один із них напередодні знову активували.

"Вони ще не демонтовані. Вчора було включення одного ретранслятора. Я думаю, що вони більше не будуть їх включати", - зазначив головнокомандувач.

На запитання, чи будуть ці ретранслятори фізично "вимкнені", Сирський засміявся та не став розкривати подробиць.

"Я ж не можу вам все розповідати. Я думаю, що вони усвідомлять, що цього не треба робити (вмикати ретранслятори - ред.)", - відповів він.

Головнокомандувач також наголосив, що українські військові мають необхідний досвід, підготовлені розрахунки та всі засоби для протидії ворожим безпілотникам на цьому напрямку.

"У нас є досвід, у нас є навчені розрахунки, у нас є все, щоб не боятися дій з цього напрямку. Принаймні, унеможливлювати польоти БПЛА противника вздовж кордону", - підсумував Сирський.

Ретранслятори в Білорусі

Нагадаємо, 19 червня президент України Володимир Зеленський закликав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка демонтувати ретранслятори, які, за його словами, Росія використовує для наведення "Шахедів".

Він дав на це тиждень і попередив, що в разі бездіяльності Україна знищить ці об'єкти самостійно.