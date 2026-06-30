Білорусь не демонтувала ретранслятори для дронів і знову вмикала їх, - Сирський

Білорусь знову вмикала один з ретрансляторів для російських дронів. Але в ЗСУ впевнені, що цього більш не станеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю ТСН.
За словами Сирського, ретранслятори досі не демонтували, а один із них напередодні знову активували.
"Вони ще не демонтовані. Вчора було включення одного ретранслятора. Я думаю, що вони більше не будуть їх включати", - зазначив головнокомандувач.
На запитання, чи будуть ці ретранслятори фізично "вимкнені", Сирський засміявся та не став розкривати подробиць.
"Я ж не можу вам все розповідати. Я думаю, що вони усвідомлять, що цього не треба робити (вмикати ретранслятори - ред.)", - відповів він.
Головнокомандувач також наголосив, що українські військові мають необхідний досвід, підготовлені розрахунки та всі засоби для протидії ворожим безпілотникам на цьому напрямку.
"У нас є досвід, у нас є навчені розрахунки, у нас є все, щоб не боятися дій з цього напрямку. Принаймні, унеможливлювати польоти БПЛА противника вздовж кордону", - підсумував Сирський.
Нагадаємо, 19 червня президент України Володимир Зеленський закликав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка демонтувати ретранслятори, які, за його словами, Росія використовує для наведення "Шахедів".
Він дав на це тиждень і попередив, що в разі бездіяльності Україна знищить ці об'єкти самостійно.
Уже за кілька днів білоруські медіа повідомили, що "Шахеди" перестали літати вздовж українсько-білоруського кордону.
Уже 24 червня Зеленський повідомив, що ретранслятори припинили роботу.