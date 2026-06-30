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Беларусь не демонтировала ретрансляторы для дронов и снова включала их, - Сырский

21:30 30.06.2026 Вт
2 мин
Почему главнокомандующий уверен, что их больше не будут включать?
aimg Мария Науменко
фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)

Беларусь вновь включила один из ретрансляторов для российских дронов. Но в ВСУ уверены, что больше этого не произойдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в интервью ТСН.

По словам Сырского, ретрансляторы еще не демонтировали, а один из них накануне снова активировали.

"Они еще не демонтированы. Вчера было включение одного ретранслятора. Я думаю, что они больше не будут их включать", - отметил главнокомандующий.

На вопрос, будут ли эти ретрансляторы физически выключены, Сырский засмеялся и не стал раскрывать подробностей.

"Я же не могу вам все рассказывать. Я думаю, что они осознают, что этого не нужно делать (включать ретрансляторы - ред.)", - ответил он.

Главнокомандующий также отметил, что у украинских военных необходимый опыт, подготовленные расчеты и все средства для противодействия враждебным беспилотникам на этом направлении.

"У нас есть опыт, у нас есть обученные расчеты, у нас есть все, чтобы не бояться действий по этому направлению. По крайней мере, исключать возможность полета БПЛА противника вдоль границы", - подытожил Сырский.

Ретрансляторы в Беларуси

Напомним, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко демонтировать ретрансляторы, которые, по его словам, Россия использует для наведения "Шахедов".

Он дал на это неделю и предупредил, что в случае бездействия Украина уничтожит эти объекты самостоятельно.

Уже через несколько дней белорусские медиа сообщили, что "Шахеды" перестали летать вдоль украинско-белорусской границы.

Уже 24 июня Зеленский сообщил, что ретрансляторы прекратили работу.

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