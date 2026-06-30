Беларусь не демонтировала ретрансляторы для дронов и снова включала их, - Сырский

Беларусь вновь включила один из ретрансляторов для российских дронов. Но в ВСУ уверены, что больше этого не произойдет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в интервью ТСН.
По словам Сырского, ретрансляторы еще не демонтировали, а один из них накануне снова активировали.
"Они еще не демонтированы. Вчера было включение одного ретранслятора. Я думаю, что они больше не будут их включать", - отметил главнокомандующий.
На вопрос, будут ли эти ретрансляторы физически выключены, Сырский засмеялся и не стал раскрывать подробностей.
"Я же не могу вам все рассказывать. Я думаю, что они осознают, что этого не нужно делать (включать ретрансляторы - ред.)", - ответил он.
Главнокомандующий также отметил, что у украинских военных необходимый опыт, подготовленные расчеты и все средства для противодействия враждебным беспилотникам на этом направлении.
"У нас есть опыт, у нас есть обученные расчеты, у нас есть все, чтобы не бояться действий по этому направлению. По крайней мере, исключать возможность полета БПЛА противника вдоль границы", - подытожил Сырский.
Напомним, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко демонтировать ретрансляторы, которые, по его словам, Россия использует для наведения "Шахедов".
Он дал на это неделю и предупредил, что в случае бездействия Украина уничтожит эти объекты самостоятельно.
Уже через несколько дней белорусские медиа сообщили, что "Шахеды" перестали летать вдоль украинско-белорусской границы.
Уже 24 июня Зеленский сообщил, что ретрансляторы прекратили работу.