У Білому домі анонсували важливий виступ Трампа
Президент США Дональд Трамп невдовзі виступить із важливою заявою.
Як повідомляє РБК-Україна, виступ Трампа анонсувала прес-служба Білого дому.
Попередньо, виступ Трампа заплановано на 21:00 за київським часом. Про що саме буде говорити Трамп - наразі не відомо.
Однак варто зауважити, що сьогодні спливає термін, який Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну на укладення мирної угоди з Україною. А вчора міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати розглядатимуть обмеження проти Росії, оскільки війська РФ посилили обстріли мирних українських міст.
Переговори щодо завершення війни
Після переговорів на Алясці та у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що очікує зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським упродовж найближчих "двох-трьох тижнів".
Однак російська сторона вперто все ще ігнорує цей заклик президента США, постійно вигадуючи відмовки від зустрічі.
Водночас, президент України Володимир Зеленський нагадав, що визначений Трампом дедлайн збігає у понеділок, 1 вересня. І Україна, за словами президента, нагадає всім про це. При цьому Зеленський заявляв, що Україна готова до зустрічі з Росією на рівні лідерів. Але Москва поки що продовжує свою агресію і висуває нові умови.
Тим часом Трамп наголосив, що Росія зіткнеться із серйозними наслідками, якщо Путін не погодиться на зустріч із Зеленським.
А президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Путін обдурить Трампа, якщо не погодиться на зустріч із Зеленським до понеділка.