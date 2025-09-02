У Білому домі анонсували важливий виступ Трампа

Попередньо, виступ Трампа заплановано на 21:00 за київським часом. Про що саме буде говорити Трамп - наразі не відомо.

Однак варто зауважити, що сьогодні спливає термін, який Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну на укладення мирної угоди з Україною. А вчора міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати розглядатимуть обмеження проти Росії, оскільки війська РФ посилили обстріли мирних українських міст.

Переговори щодо завершення війни

Після переговорів на Алясці та у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що очікує зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським упродовж найближчих "двох-трьох тижнів".

Однак російська сторона вперто все ще ігнорує цей заклик президента США, постійно вигадуючи відмовки від зустрічі.

Водночас, президент України Володимир Зеленський нагадав, що визначений Трампом дедлайн збігає у понеділок, 1 вересня. І Україна, за словами президента, нагадає всім про це. При цьому Зеленський заявляв, що Україна готова до зустрічі з Росією на рівні лідерів. Але Москва поки що продовжує свою агресію і висуває нові умови.