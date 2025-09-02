ua en ru
У Білому домі анонсували важливий виступ Трампа

Вівторок 02 вересня 2025 07:52
У Білому домі анонсували важливий виступ Трампа Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп невдовзі виступить із важливою заявою.

Як повідомляє РБК-Україна, виступ Трампа анонсувала прес-служба Білого дому.

Попередньо, виступ Трампа заплановано на 21:00 за київським часом. Про що саме буде говорити Трамп - наразі не відомо.

Однак варто зауважити, що сьогодні спливає термін, який Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну на укладення мирної угоди з Україною. А вчора міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати розглядатимуть обмеження проти Росії, оскільки війська РФ посилили обстріли мирних українських міст.

Переговори щодо завершення війни

Після переговорів на Алясці та у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що очікує зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським упродовж найближчих "двох-трьох тижнів".

Однак російська сторона вперто все ще ігнорує цей заклик президента США, постійно вигадуючи відмовки від зустрічі.

Водночас, президент України Володимир Зеленський нагадав, що визначений Трампом дедлайн збігає у понеділок, 1 вересня. І Україна, за словами президента, нагадає всім про це. При цьому Зеленський заявляв, що Україна готова до зустрічі з Росією на рівні лідерів. Але Москва поки що продовжує свою агресію і висуває нові умови.

Тим часом Трамп наголосив, що Росія зіткнеться із серйозними наслідками, якщо Путін не погодиться на зустріч із Зеленським.

А президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Путін обдурить Трампа, якщо не погодиться на зустріч із Зеленським до понеділка.

Сполучені Штати Америки Білий дім Дональд Трамп
