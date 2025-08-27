У Кремлі вигадали нові виправдання для затягування переговорів

У Кремлі заявили, що зберігають налаштованість на закінчення дипломатичним шляхом і очікують взаємності від України. При цьому у Москві стверджують, що контакти на високому або вищому рівні, повинні бути добре підготовлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ .

За словами Пєскова, керівники переговорних груп Росії та України буцімто "перебувають у контакті", проте Кремль поки не може назвати точних термінів нового раунду переговорів.

"Ця робота триває, і ми вважаємо, що вона повинна тривати. Будь-які інші контакти на високому чи найвищому рівні, як ми вже неодноразово говорили, повинні бути добре підготовлені, щоб вони були результативними", - сказав прессекретар російського диктатора.

Він заявив, що російська сторона нібито зберігає налаштованість на врегулювання українського конфлікту, переважно дипломатичними засобами, але наголосив на необхідності взаємності з боку України.

"Безумовно, необхідна взаємність з боку України. Ми високо цінуємо і також сподіваємося, що будуть продовжені миротворчі посередницькі зусилля зі сторони президента США. Ми вважаємо, що ці зусилля дуже важливі і справді здатні допомогти у врегулюванні цього складного, давнього та не нами спровокованого конфлікту", - сказав речник.