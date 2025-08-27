У Кремлі вигадали нові виправдання для затягування переговорів
У Кремлі заявили, що зберігають налаштованість на закінчення дипломатичним шляхом і очікують взаємності від України. При цьому у Москві стверджують, що контакти на високому або вищому рівні, повинні бути добре підготовлені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.
За словами Пєскова, керівники переговорних груп Росії та України буцімто "перебувають у контакті", проте Кремль поки не може назвати точних термінів нового раунду переговорів.
"Ця робота триває, і ми вважаємо, що вона повинна тривати. Будь-які інші контакти на високому чи найвищому рівні, як ми вже неодноразово говорили, повинні бути добре підготовлені, щоб вони були результативними", - сказав прессекретар російського диктатора.
Він заявив, що російська сторона нібито зберігає налаштованість на врегулювання українського конфлікту, переважно дипломатичними засобами, але наголосив на необхідності взаємності з боку України.
"Безумовно, необхідна взаємність з боку України. Ми високо цінуємо і також сподіваємося, що будуть продовжені миротворчі посередницькі зусилля зі сторони президента США. Ми вважаємо, що ці зусилля дуже важливі і справді здатні допомогти у врегулюванні цього складного, давнього та не нами спровокованого конфлікту", - сказав речник.
Зустріч Зеленського та Путіна
Ідея провести саміт президента України Володимира Зеленського з диктатором РФ виникла після переговорів президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Як зазначав американський лідер, зустріч могла б відбутися вже найближчими тижнями.
Втім, у Москві, схоже, намагаються затягнути процес. У Кремлі знову вигадують причини, чому зустріч нібито поки неможлива.
Цього разу там заявили, що саміт можливий лише після того, як "усі питання, які потребують обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".
Скепсис щодо зустрічі висловлюють і на Заході. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сумнівається, що Путін наважиться сісти за стіл переговорів із Зеленським. Президент Фінляндії також заявив, що саміт навряд чи відбудеться до кінця серпня.
При цьому Мерц попередив: якщо зустріч найближчим часом так і не відбудеться, ЄС може розглянути питання про посилення санкцій проти Росії.