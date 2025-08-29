Зеленський про дедлайн Трампа для Путіна: скоро він закінчиться і ми всім про це нагадаємо
Україна чекає на "сильні кроки" від Сполучених Штатів на адресу Росії, оскільки Кремль не погодився на пропозиції Вашингтону щодо зустрічі між українським, російським та американським лідерами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.
Зеленський зазначив, що була розмова та був діалог з президентом США Дональдом Трампом. З Трампом була двостороння розмова, також було обговорення з європейськими лідерами, що Україна підтверджує можливість переговорів і "давайте домовимося" про те, скільки чекати рішення РФ.
"Кожен з нас повинен відповідати за те, що він говорить і на що готовий... Чекаємо якихось сильних кроків від США в бік Росії, тому що вони запропонували нам і ми погодилися. А Росія ще не погодилася", - зазначив він.
Зеленський додав, що у понеділок спливає "два-три тижні", які встановлював для Росії президент США, як термін щодо рішення погодитися на двосторонню або тристоронню зустріч.
"Два тижні будуть вже в понеділок, і ми нагадаємо усім про це", - резюмував український президент.
Нагадаємо, президент раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до зустрічі з Росією на рівні лідерів. Але Москва поки що продовжує свою агресію і висуває нові умови.
Нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб сказав, що Путін під час нинішніх переговорів щодо завершення війни навмисно висуває умови, які неможливо прийняти.
Премʼєр-міністр Канади Марк Карні своєю чергою вважає, що Путін боїться зустрічатися з Зеленським, щоб обговорювати умови припинення війни.