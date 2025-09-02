ua en ru
В Белом доме анонсировали важное выступление Трампа

Вторник 02 сентября 2025 07:52
В Белом доме анонсировали важное выступление Трампа Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп вскоре выступит с важным заявлением.

Как сообщает РБК-Украина, выступление Трампа анонсировала пресс-служба Белого дома.

Предварительно, выступление Трампа запланировано на 21:00 по киевскому времени. О чем именно будет говорить Трамп - пока не известно.

Однако стоит заметить, что сегодня истекает срок, который Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину на заключение мирного соглашения с Украиной. А вчера министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты будут рассматривать ограничения против России, поскольку войска РФ усилили обстрелы мирных украинских городов.

Переговоры по завершению войны

После переговоров на Аляске и в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в течение ближайших "двух-трех недель".

Однако российская сторона упорно все еще игнорирует этот призыв президента США, постоянно придумывая отговорки от встречи.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что определенный Трампом дедлайн истекает в понедельник, 1 сентября. И Украина, по словам президента, напомнит всем об этом. При этом Зеленский заявлял, что Украина готова к встрече с Россией на уровне лидеров. Но Москва пока что продолжает свою агрессию и выдвигает новые условия.

Между тем Трамп подчеркнул, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если Путин не согласится на встречу с Зеленским.

А президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Путин обманет Трампа, если не согласится на встречу с Зеленским до понедельника.

