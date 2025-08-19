У Білому домі завершилася зустріч Зеленського, Трампа і лідерів ЄС, але є нюанс

Переговори у Вашингтоні

В понеділок, 18 серпня, у Білому домі відбуваються переговори президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і низкою європейських лідерів.

Темою зустрічі лідерів стали перспективи завершення війни України з Росією.

Перед цим у Білому домі відбулися двосторонні переговори Зеленського і Трампа.

Під час зустрічі Трамп заявив, що найближчим часом союзники запропонують питання гарантій безпеки для України.

За словами американського лідера, свої гарантії безпеки погодився дати російський диктатор Володимир Путін.

Крім того, Трамп заявив, що допомога Україні продовжиться незалежно від підсумків переговорів у Білому домі з Зеленським та європейськими лідерами 18 серпня.