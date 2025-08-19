В Белом доме завершилась встреча Зеленского, Трампа и лидеров ЕС, но есть нюанс

Переговоры в Вашингтоне

В понедельник, 18 августа, в Белом доме проходят переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров.

Темой встречи лидеров стали перспективы завершения войны Украины с Россией.

Перед этим в Белом доме прошли двусторонние переговоры Зеленского и Трампа.

В ходе встречи Трамп заявил, что в ближайшее время союзники предложат вопрос гарантий безопасности для Украины.

По словам американского лидера, свои гарантии безопасности согласился дать российский диктатор Владимир Путин.

Кроме того, Трамп заявил, что помощь Украине продолжится независимо от итогов переговоров в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами 18 августа.