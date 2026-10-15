В Белом доме заверили Украину, что не причастны к ограничениям Starlink, - Axios

Администрация президента США Дональда Трампа отвергает свою причастность к ограничениям Starlink в Украине. В Вашингтоне пообещали выяснить в случившемся SpaceX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

В среду, 14 октября, ближайшие советники президента Украины Владимира Зеленского позвонили по телефону коллегам в Белом доме. Они спросили, принимали ли решение ограничить Starlink и как исправить ситуацию. Подобные звонки украинская сторона совершила в ЦРУ и Пентагон.

В Белом доме ответили, что не контролируют SpaceX. По словам одного из собеседников издания, администрация Трампа планирует обратиться в компанию, чтобы выяснить причины сбоя.

Высокопоставленный чиновник США заверил, что власти к ограничениям непричастны. Американские чиновники объясняют ситуацию технической неисправностью.

В то же время владелец SpaceX Илон Маск накануне заявил обратное. По его словам, Starshield принадлежит правительству США, а лимиты скорости для него устанавливают американские военные и в конце концов президент.