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В Белом доме заверили Украину, что не причастны к ограничениям Starlink, - Axios

05:20 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
В Белом доме заверили Украину, что не причастны к ограничениям Starlink, - Axios Фото: в Белом доме заверили, что не причастны к ограничениям Starlink в Украине (Getty Images)
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Администрация президента США Дональда Трампа отвергает свою причастность к ограничениям Starlink в Украине. В Вашингтоне пообещали выяснить в случившемся SpaceX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

В среду, 14 октября, ближайшие советники президента Украины Владимира Зеленского позвонили по телефону коллегам в Белом доме. Они спросили, принимали ли решение ограничить Starlink и как исправить ситуацию. Подобные звонки украинская сторона совершила в ЦРУ и Пентагон.

В Белом доме ответили, что не контролируют SpaceX. По словам одного из собеседников издания, администрация Трампа планирует обратиться в компанию, чтобы выяснить причины сбоя.

Высокопоставленный чиновник США заверил, что власти к ограничениям непричастны. Американские чиновники объясняют ситуацию технической неисправностью.

В то же время владелец SpaceX Илон Маск накануне заявил обратное. По его словам, Starshield принадлежит правительству США, а лимиты скорости для него устанавливают американские военные и в конце концов президент.

Напомним, в ночь на 14 октября терминалы Starshield на украинских дронах начали держать связь только до 160 км/ч, а иногда сигнал исчезал даже на 80 км/ч. Позже работу частично наладили, но предел в 160 км/ч остался. По данным Минобороны, этого мало для перехвата реактивных "шахедов".

В тот же день Россия воспользовалась проблемами связи и устроила одну из самых масштабных атак на Украину. Зеленский обратился в Маску и призвал исправить ошибку, которая может стоить жизни украинцам.

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