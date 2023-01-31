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В Білому домі захистили рішення Байдена не відправляти F-16 в Україну

Фото: координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Білому домі захистили рішення президента США Джо Байдена не відправляти винищувачі F-16 в Україну.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, наразі Україна отримує велику кількість військової допомоги, яка буде відправлена найближчими тижнями і місяцями. Ця допомога має допомогти ЗСУ взимку і навесні.

"Рішення про танки - і це було не лише рішення США, але й німців, а до цього британців - насправді було зроблене для допомоги Україні випередити бойові дії, які, як ми думаємо, всі побачать навесні. Отже, це був один з тих випадків, коли ми намагаємося спрогнозувати засоби, які будуть потрібні Україні, коли погода покращиться - і ми можемо очікувати, що тоді росіяни спробують перейти в наступ", - заявив він.

Нагадаємо, що президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не передаватимуть України винищувачі F-16.

До цього 30 січня Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є деякі умови.

Своєю чергою глава Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.

А прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вказав, що у них немає табу на постачання винищувачів F-16 для України. Однак жодних запитів країна ще не отримувала.

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