В Білому домі захистили рішення Байдена не відправляти F-16 в Україну

В Білому домі захистили рішення президента США Джо Байдена не відправляти винищувачі F-16 в Україну.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.