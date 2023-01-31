В Белом доме защитили решение Байдена не отправлять F-16 в Украину

В Белом доме защитили решение президента США Джо Байдена не отправлять истребители F-16 в Украину.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.