У Білому домі пояснили, чому Трамп вирішив припинити фінансування "Голосу Америки"

У Білому домі після припинення фінансування "Голосу Америки" висунули низку зауважень до роботи видання. В адміністрації Дональда Трампа заявили, що платники податків більше не будуть "на гачку радикальної пропаганди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
У Трампа висунули перелік претензій до "Голосу Америки", використовуючи цитати різних медіа, які звинувачують мовник в порушенні журналістських стандартів і постійному уникненню від відповідальності.
Також у Білому домі зазначили, що кілька репортерів "Голосу Америки" публікували у своїх професійних акаунтах у соцмережі Х (Twitter) коментарі проти Трампа, попри політику неупередженості.
Серед зауважень щодо мовника, які висунули у Трампа:
Нагадаємо, напередодні президент США Трамп підписав указ про скорочення семи федеральних агентств. Зокрема, буде скорочене Агентство США з глобальних медіа, якому підпорядковуються видання "Радіо Свобода" та "Голос Америки".
Повідомляється, що уряд США припинив фінансування "Радіо Свобода", а працівників відправили "Голосу Америки" відправили у відпустки.
Директор "Голосу Америки" підтвердив, що майже весь персонал відсторонений, а керівник української служби "Голосу Америки" зазначив, що мовник призупинив роботу.
Минулого тижня українського журналіста Остапа Яриша звільнили з видання "Голос Америки". Журналіст підтвердив, що потрапив під скорочення федеральних працівників в межах Департаменту ефективності уряду США DOGE, яким очолює Ілон Маск.
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