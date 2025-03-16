В Белом доме объяснили, почему Трамп решил прекратить финансирование "Голоса Америки"

В Белом доме после прекращения финансирования "Голоса Америки" выдвинули ряд замечаний к работе издания. В администрации Дональда Трампа заявили, что налогоплательщики больше не будут "на крючке радикальной пропаганды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
У Трампа выдвинули перечень претензий к "Голосу Америки", используя цитаты различных медиа, которые обвиняют вещатель в нарушении журналистских стандартов и постоянном уходе от ответственности.
Также в Белом доме отметили, что несколько репортеров "Голоса Америки" публиковали в своих профессиональных аккаунтах в соцсети Х (Twitter) комментарии против Трампа, несмотря на политику беспристрастности.
Среди замечаний по вещателю, которые выдвинули у Трампа:
Напомним, накануне президент США Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств. В частности, будет сокращено Агентство США по глобальным медиа, которое руководит изданиями "Радио Свобода" и "Голос Америки".
Сообщается, что правительство США прекратило финансирование "Радио Свобода", а работников отправили "Голоса Америки" отправили в отпуска.
Директор "Голоса Америки" подтвердил, что почти весь персонал отстранен, а руководитель украинской службы "Голоса Америки" отметил, что вещатель приостановил работу.
На прошлой неделе украинского журналиста Остапа Яриша уволили из издания "Голос Америки". Журналист подтвердил, что попал под сокращение федеральных работников в рамках Департамента эффективности правительства США DOGE, которым возглавляет Илон Маск.
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