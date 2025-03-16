Федеральний уряд США припинив фінансування "Радіо Свобода"

У суботу, 15 березня, грантове фінансування мережі "Радіо Свобода" (RLE/RL) було скасовано. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп видав указ щодо скорочення семи федеральних агенцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне " та заяву президента і головного виконавчого директора RFE/RL Стівена Капуса.

Він наголосив, що розірвання грантової угоди стало би величезним подарунком для ворогів США.

"Розірвання грантової угоди Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода стало би величезним подарунком ворогам Америки. Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери, автократи в Москві та Мінську святкуватимуть закриття Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода через 75 років. Перемога наших супротивників зробила би їх сильнішими, а Америку слабшою”, - заявив Капус.

Також він поінформував, що протягом усіх років праці, "Радіо Свобода" отримувала двопартійну підтримку у Штатах.

"Без нас майже 50 мільйонів людей у закритих суспільствах, які щотижня залежать від нас за достовірними новинами та інформацією, не матимуть доступу до правди про Америку та світ", - наголосив він.

Також "Суспільне" з посиланням на власне джерело додало, що в найближчі тижні "Радіо Свобода" працюватиме за рахунок за заощаджень.