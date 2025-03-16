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У Білому домі пояснили, чому Трамп вирішив припинити фінансування "Голосу Америки"

Вашингтон, Неділя 16 березня 2025 08:45
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У Білому домі пояснили, чому Трамп вирішив припинити фінансування "Голосу Америки" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Білому домі після припинення фінансування "Голосу Америки" висунули низку зауважень до роботи видання. В адміністрації Дональда Трампа заявили, що платники податків більше не будуть "на гачку радикальної пропаганди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

У Трампа висунули перелік претензій до "Голосу Америки", використовуючи цитати різних медіа, які звинувачують мовник в порушенні журналістських стандартів і постійному уникненню від відповідальності.

Також у Білому домі зазначили, що кілька репортерів "Голосу Америки" публікували у своїх професійних акаунтах у соцмережі Х (Twitter) коментарі проти Трампа, попри політику неупередженості.

Серед зауважень щодо мовника, які висунули у Трампа:

  • У жовтні 2020 року "Голос Америки" написав про можливу російську роль у скандалі з ноутбуком сина колишнього президента США Джо Байдена, Гантера Байдена, що адміністрація Трампа сприйняла як спробу "приховати правду".
  • У вересні 2019 року видання Daily Caller повідомило, що "Голос Америки" найняв російського антиамериканського пропагандиста.
  • У травні 2019 року "Голос Америки" звільнив репортерів за їхню роль у скасуванні трансляції посеред ефіру після тиску з боку китайського уряду.
  • У березні 2019 року "Голос Америки" випустив сюжет про трансгендерних мігрантів, які шукають притулку в США.
  • Керівництво "Голосу Америки" попросило співробітників не називати ХАМАС і його членів терористами, "за винятком випадків, коли цитуються офіційні заяви".

Нагадаємо, напередодні президент США Трамп підписав указ про скорочення семи федеральних агентств. Зокрема, буде скорочене Агентство США з глобальних медіа, якому підпорядковуються видання "Радіо Свобода" та "Голос Америки".

Повідомляється, що уряд США припинив фінансування "Радіо Свобода", а працівників відправили "Голосу Америки" відправили у відпустки.

Директор "Голосу Америки" підтвердив, що майже весь персонал відсторонений, а керівник української служби "Голосу Америки" зазначив, що мовник призупинив роботу.

Минулого тижня українського журналіста Остапа Яриша звільнили з видання "Голос Америки". Журналіст підтвердив, що потрапив під скорочення федеральних працівників в межах Департаменту ефективності уряду США DOGE, яким очолює Ілон Маск.

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