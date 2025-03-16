У Білому домі пояснили, чому Трамп вирішив припинити фінансування "Голосу Америки"

У Білому домі після припинення фінансування "Голосу Америки" висунули низку зауважень до роботи видання. В адміністрації Дональда Трампа заявили, що платники податків більше не будуть "на гачку радикальної пропаганди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

У Трампа висунули перелік претензій до "Голосу Америки", використовуючи цитати різних медіа, які звинувачують мовник в порушенні журналістських стандартів і постійному уникненню від відповідальності.

Також у Білому домі зазначили, що кілька репортерів "Голосу Америки" публікували у своїх професійних акаунтах у соцмережі Х (Twitter) коментарі проти Трампа, попри політику неупередженості.

Серед зауважень щодо мовника, які висунули у Трампа: