В Белом доме объяснили, почему Трамп решил прекратить финансирование "Голоса Америки"

В Белом доме после прекращения финансирования "Голоса Америки" выдвинули ряд замечаний к работе издания. В администрации Дональда Трампа заявили, что налогоплательщики больше не будут "на крючке радикальной пропаганды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

У Трампа выдвинули перечень претензий к "Голосу Америки", используя цитаты различных медиа, которые обвиняют вещатель в нарушении журналистских стандартов и постоянном уходе от ответственности.

Также в Белом доме отметили, что несколько репортеров "Голоса Америки" публиковали в своих профессиональных аккаунтах в соцсети Х (Twitter) комментарии против Трампа, несмотря на политику беспристрастности.

Среди замечаний по вещателю, которые выдвинули у Трампа: