В Белом доме объяснили, почему Трамп решил прекратить финансирование "Голоса Америки"
В Белом доме после прекращения финансирования "Голоса Америки" выдвинули ряд замечаний к работе издания. В администрации Дональда Трампа заявили, что налогоплательщики больше не будут "на крючке радикальной пропаганды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
У Трампа выдвинули перечень претензий к "Голосу Америки", используя цитаты различных медиа, которые обвиняют вещатель в нарушении журналистских стандартов и постоянном уходе от ответственности.
Также в Белом доме отметили, что несколько репортеров "Голоса Америки" публиковали в своих профессиональных аккаунтах в соцсети Х (Twitter) комментарии против Трампа, несмотря на политику беспристрастности.
Среди замечаний по вещателю, которые выдвинули у Трампа:
- В октябре 2020 года "Голос Америки" написал о возможной российской роли в скандале с ноутбуком сына бывшего президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, что администрация Трампа восприняла как попытку "скрыть правду".
- В сентябре 2019 года издание Daily Caller сообщило, что "Голос Америки" нанял российского антиамериканского пропагандиста.
- В мае 2019 года "Голос Америки" уволил репортеров за их роль в отмене трансляции посреди эфира после давления со стороны китайского правительства.
- В марте 2019 года "Голос Америки" выпустил сюжет о трансгендерных мигрантах, которые ищут убежища в США.
- Руководство "Голоса Америки" попросило сотрудников не называть ХАМАС и его членов террористами, "за исключением случаев, когда цитируются официальные заявления".
Напомним, накануне президент США Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств. В частности, будет сокращено Агентство США по глобальным медиа, которое руководит изданиями "Радио Свобода" и "Голос Америки".
Сообщается, что правительство США прекратило финансирование "Радио Свобода", а работников отправили "Голоса Америки" отправили в отпуска.
Директор "Голоса Америки" подтвердил, что почти весь персонал отстранен, а руководитель украинской службы "Голоса Америки" отметил, что вещатель приостановил работу.
На прошлой неделе украинского журналиста Остапа Яриша уволили из издания "Голос Америки". Журналист подтвердил, что попал под сокращение федеральных работников в рамках Департамента эффективности правительства США DOGE, которым возглавляет Илон Маск.
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