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У Білому домі назвали мету останніх ракетних атак РФ проти України

Фото: у США розкритикували обстріли енергосистеми України (wikimedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Білий дім назвав останні ракетну атаку Росії на енергомережу України спробою російського диктатора Володимира Путіна "занурити" країну "в темряву".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву речника Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон.

Зазначається, що в ніч на п'ятницю, 29 березня, Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак на енергосистему України з початку війни, "позбавивши багатьох людей по всій країні тепла, води та електроенергії у все ще холодні дні ранньої весни".

"Ці бомбардування - частина серії російських атак на критично важливу інфраструктуру України - є жахливим нагадуванням про зусилля Владіміра Путіна зламати дух українського народу і занурити його в темряву", - йдеться у заяві.

У заяві Вотсон закликала Палата представників Конгресу США ухвалити двопартійний додатковий законопроект про національну безпеку, що дозволить надіслати Україні більше засобів протиповітряної оборони.

"Потреба України є нагальною, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок", - підкреслила речник Ради нацбезпеки США.

Ракетна атака на Україну 29 березня

В ніч на 29 березня росіяни випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Сили ППО знищили 56 безпілотників та 29 ракет.

Ворог умисно цілився по об'єктам енергетики й атакував три ТЕС, зокрема Канівську та Дністровську ГЕС, серйозно пошкодивши їхнє обладнання. Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Через обстріли у семи областях введені графіки відключення електроенергії.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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