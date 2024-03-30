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В Белом доме назвали цель последних ракетных атак РФ против Украины

Фото: в США раскритиковали обстрелы энергосистемы Украины (wikimedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Белый дом назвал последние ракетную атаку России на энергосеть Украины попыткой российского диктатора Владимира Путина "погрузить" страну "в темноту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление спикера Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон.

Отмечается, что в ночь на пятницу, 29 марта, Россия осуществила одну из крупнейших воздушных атак на энергосистему Украины с начала войны, "лишив многих людей по всей стране тепла, воды и электроэнергии во все еще холодные дни ранней весны".

"Эти бомбардировки - часть серии российских атак на критически важную инфраструктуру Украины - являются ужасным напоминанием об усилиях Владимира Путина сломить дух украинского народа и погрузить его во тьму", - говорится в заявлении.

В заявлении Уотсон призвала Палату представителей Конгресса США принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, что позволит направить Украине больше средств противовоздушной обороны.

"Потребность Украины является неотложной, и мы не можем позволить себе дальнейших задержек", - подчеркнула представитель Совета нацбезопасности США.

Ракетная атака на Украину 29 марта

В ночь на 29 марта россияне выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет различных типов. Силы ПВО уничтожили 56 беспилотников и 29 ракет.

Враг умышленно целился по объектам энергетики и атаковал три ТЭС, в частности Каневскую и Днестровскую ГЭС, серьезно повредив их оборудование. Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Из-за обстрелов в семи областях введены графики отключения электроэнергии.

Подробнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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