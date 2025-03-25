У Білому домі кажуть про досягнення прогресу на переговорах з РФ в Ер-Ріяді, - ЗМІ

В адміністрації президента США Дональда Трампа позитивно оцінюють результати переговорів між делегаціями від Вашингтона та Москви у Саудівській Аравії стосовно пропозиції щодо припинення вогню між РФ та Україною в Чорному морі.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

Одноденні переговори між представниками США та РФ у Ер-Ріяді завершилися в понеділок ввечері (за Києвом). Вони були зосереджені на "вузькій" пропозиції щодо припинення вогню на морі між українськими та російськими військами.

Це є частиною дипломатичних зусиль з боку Білого дому, які, як сподівається офіційний Вашингтон, допоможуть прокласти шлях до ширших мирних переговорів та в перспективі - до припинення російсько-української війни.

Джерело Reuters в Білому домі заявило, що на переговорах у столиці Саудівської Аравії було досягнуто прогресу, і "позитивне оголошення" очікується "найближчим часом".

Як писало російське пропагандистське новинне агентство "РИА Новости", делегація від Москви на запитання про настрій після завершення переговорів відповіла: "Добре".

Російське джерело розповіло Reuters, що переговори завершилися пізно в понеділок, а проект спільної заяви було надіслано до Москви та Вашингтона для затвердження, і сторони мають намір опублікувати його вже у вівторок.

Раніше росЗМІ розповідали, що речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що жодних документів не буде підписано.

Президент США Дональд Трамп 24 березня перерахував інші питання, які, за його словами, стоять на столі. За його словами, "ми зараз говоримо про територію, ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про контроль, власність на електростанції".

Переговори щодо припинення вогню між РФ та Україною

Минулого тижня Росія відхилила пропозицію Трампа щодо повного 30-денного припинення вогню в Україні, і поки начебто погодилася лише на "мораторій" на атаку на енергетичну інфраструктуру. Між тим повітряні атаки з боку росармії по містах України продовжуються, й фактично стали більш жорсткішими.

Зокрема, нагадаємо, що під час переговорів у понеділок в Ер-Ріяді російські ракети вдарили по місту Суми. Внаслідок обстрілу були пошкоджені кілька багатоповерхівок, школа та лікарня, й за останніми даними, кількість постраждалих перевищила 90 осіб, серед яких багато дітей.

У Білому домі стверджують, що початковою метою переговорів у Саудівській Аравії є забезпечення "морського перемир'я" в Чорному морі, що дозволить вільне пересування суден.

Тут варто нагадати, що Сили оборони України, зокрема завдяки надводним дронам, змусили російських окупантів відвести свій флот подалі від відкритої акваторії та майже "замкнули" біля морських баз. Це дало змогу Україні знову відкрити порти та відновити експорт.

За словами речника Кремля, на нинішніх переговорах "мова йшла в першу чергу про безпеку судноплавства", і що попередня підтримана ООН угода про чорноморське судноплавство не задовольнила деяких вимог Москви.

Джерело Reuters, поінформоване про планування переговорів у Саудівській Аравії, повідомило, що американську сторону на зустрічі очолювали старший директор Ради національної безпеки Білого дому Ендрю Пік та високопосадовець Державного департаменту США Майкл Антон.

Росію представляв голова Комітету у закордонних справах верхньої палати РФ Григорій Карасін. У розмові з пропагандистським агентством "Интерфакс" він заявив, що переговори просуваються "креативно", і що сторони обговорили питання, які вважаються "дратівливими" у двосторонніх відносинах.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтс повідомив телеканалу CBS у неділю, що делегації США, Росії та України зібралися в одному приміщенні в Ер-Ріяді. Він додав, що крім припинення вогню в Чорному морі, команди обговорять "лінію контролю" між двома арміями, яку він назвав "заходами перевірки, підтриманням миру, заморожуванням ліній там, де вони є".