Зустріч в Ер-Ріяді завершилася. Умєров назвав ключове питання переговорів

Українська та американська делегації завершили зустріч у Саудівській Аравії. Розмова між сторонами була конструктивною.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Розмова була конструктивною та змістовною - обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері", - йдеться у повідомленні.

Умєров зазначив, що завдання президента України Володимира Зеленського полягає у тому, щоб досягти достойного і тривалого миру для нашої держави, людей, а отже і для всієї Європи.

"Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністью", - резюмував він.

Зазначимо, що перед зустріччю Умеров писав, що на столі з переговорів лежать пропозиції для безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури.