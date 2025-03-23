Зустріч в Ер-Ріяді завершилася. Умєров назвав ключове питання переговорів
Українська та американська делегації завершили зустріч у Саудівській Аравії. Розмова між сторонами була конструктивною.
Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Розмова була конструктивною та змістовною - обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері", - йдеться у повідомленні.
Умєров зазначив, що завдання президента України Володимира Зеленського полягає у тому, щоб досягти достойного і тривалого миру для нашої держави, людей, а отже і для всієї Європи.
"Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністью", - резюмував він.
Зазначимо, що перед зустріччю Умеров писав, що на столі з переговорів лежать пропозиції для безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури.
Про що мали говорити з боку
Нагадаємо, The New York Times писало, що переговори в Саудівській Аравії триватимуть два дні - сьогодні та завтра. Зокрема, сьогоднішня зустріч з Україною вже пройшла, але не виключені додаткові діалоги завтра. Також завтра буде розмова між Вашингтоном і Москвою.
Мета цих переговорів полягає в тому, щоб узгодити деталі можливого часткового припинення вогню (щодо енергетики та судноплавства в Чорному морі), що в результаті може призвести до повної зупинки бойових дій.
Також видання Bloomberg писало, що у Трампа хочуть укласти угоду про перемир'я між РФ і Україною до 20 квітня. Водночас Вашингтон визнає, що терміни можуть зміститися.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.