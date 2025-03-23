ua en ru
Пн, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зустріч в Ер-Ріяді завершилася. Умєров назвав ключове питання переговорів

Неділя 23 березня 2025 23:14
UA EN RU
Зустріч в Ер-Ріяді завершилася. Умєров назвав ключове питання переговорів Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Українська та американська делегації завершили зустріч у Саудівській Аравії. Розмова між сторонами була конструктивною.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Розмова була конструктивною та змістовною - обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері", - йдеться у повідомленні.

Умєров зазначив, що завдання президента України Володимира Зеленського полягає у тому, щоб досягти достойного і тривалого миру для нашої держави, людей, а отже і для всієї Європи.

"Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністью", - резюмував він.

Зазначимо, що перед зустріччю Умеров писав, що на столі з переговорів лежать пропозиції для безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури.

Про що мали говорити з боку

Нагадаємо, The New York Times писало, що переговори в Саудівській Аравії триватимуть два дні - сьогодні та завтра. Зокрема, сьогоднішня зустріч з Україною вже пройшла, але не виключені додаткові діалоги завтра. Також завтра буде розмова між Вашингтоном і Москвою.

Мета цих переговорів полягає в тому, щоб узгодити деталі можливого часткового припинення вогню (щодо енергетики та судноплавства в Чорному морі), що в результаті може призвести до повної зупинки бойових дій.

Також видання Bloomberg писало, що у Трампа хочуть укласти угоду про перемир'я між РФ і Україною до 20 квітня. Водночас Вашингтон визнає, що терміни можуть зміститися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Саудівська Аравія Мирні переговори Війна в Україні
NEWS
У Києві зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ: серед загиблих 5-річна дитина
У Києві зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ: серед загиблих 5-річна дитина
DAILY
Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом