В Белом доме говорят о достижении прогресса на переговорах с РФ в Эр-Рияде, - СМИ

В администрации президента США Дональда Трампа положительно оценивают результаты переговоров между делегациями от Вашингтона и Москвы в Саудовской Аравии относительно предложения о прекращении огня между РФ и Украиной в Черном море.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Однодневные переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде завершились в понедельник вечером (по Киеву). Они были сосредоточены на "узком" предложении о прекращении огня на море между украинскими и российскими войсками.

Это является частью дипломатических усилий со стороны Белого дома, которые, как надеется официальный Вашингтон, помогут проложить путь к более широким мирным переговорам и в перспективе - до прекращения российско-украинской войны.

Источник Reuters в Белом доме заявил, что на переговорах в столице Саудовской Аравии был достигнут прогресс, и "позитивное объявление" ожидается "в ближайшее время".

Как писало российское пропагандистское новостное агентство "РИА Новости", делегация от Москвы на вопрос о настроении после завершения переговоров ответила: "Хорошо".

Российский источник рассказал Reuters, что переговоры завершились поздно в понедельник, а проект совместного заявления был отправлен в Москву и Вашингтон для утверждения, и стороны намерены опубликовать его уже во вторник.

Ранее росСМИ рассказывали, что пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что никаких документов не будет подписано.

Президент США Дональд Трамп 24 марта перечислил другие вопросы, которые, по его словам, стоят на столе. По его словам, "мы сейчас говорим о территории, мы говорим о линии разграничения, говорим о контроле, собственности на электростанции".

Переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной

На прошлой неделе Россия отклонила предложение Трампа о полном 30-дневном прекращении огня в Украине, и пока якобы согласилась только на "мораторий" на атаку на энергетическую инфраструктуру. Между тем воздушные атаки со стороны росармии по городам Украины продолжаются, и фактически стали более жесткими.

В частности, напомним, что во время переговоров в понедельник в Эр-Рияде российские ракеты ударили по городу Сумы. В результате обстрела были повреждены несколько многоэтажек, школа и больница, и по последним данным, количество пострадавших превысило 90 человек, среди которых много детей.

В Белом доме утверждают, что первоначальной целью переговоров в Саудовской Аравии является обеспечение "морского перемирия" в Черном море, что позволит свободное передвижение судов.

Тут стоит напомнить, что Силы обороны Украины, в частности благодаря надводным дронам, заставили российских оккупантов отвести свой флот подальше от открытой акватории, и почти "заперли" возле морских баз. Это позволило Украине вновь открыть порты и возобновить экспорт.

По словам представителя Кремля, на нынешних переговорах "речь шла в первую очередь о безопасности судоходства", и что предыдущее поддержанное ООН соглашение о черноморском судоходстве не удовлетворило некоторых требований Москвы.

Источник Reuters, информированный о планировании переговоров в Саудовской Аравии, сообщил, что американскую сторону на встрече возглавляли старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Государственного департамента США Майкл Антон.

Россию представлял председатель Комитета по иностранным делам верхней палаты РФ Григорий Карасин. В разговоре с пропагандистским агентством "Интерфакс" он заявил, что переговоры продвигаются "креативно", и что стороны обсудили вопросы, которые считаются "раздражающими" в двусторонних отношениях.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтс сообщил телеканалу CBS в воскресенье, что делегации США, России и Украины собрались в одном помещении в Эр-Рияде. Он добавил, что помимо прекращения огня в Черном море, команды обсудят "линию контроля" между двумя армиями, которую он назвал "мерами проверки, поддержанием мира, замораживанием линий там, где они есть".