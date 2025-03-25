В Белом доме говорят о достижении прогресса на переговорах с РФ в Эр-Рияде, - СМИ
В администрации президента США Дональда Трампа положительно оценивают результаты переговоров между делегациями от Вашингтона и Москвы в Саудовской Аравии относительно предложения о прекращении огня между РФ и Украиной в Черном море.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Однодневные переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде завершились в понедельник вечером (по Киеву). Они были сосредоточены на "узком" предложении о прекращении огня на море между украинскими и российскими войсками.
Это является частью дипломатических усилий со стороны Белого дома, которые, как надеется официальный Вашингтон, помогут проложить путь к более широким мирным переговорам и в перспективе - до прекращения российско-украинской войны.
Источник Reuters в Белом доме заявил, что на переговорах в столице Саудовской Аравии был достигнут прогресс, и "позитивное объявление" ожидается "в ближайшее время".
Как писало российское пропагандистское новостное агентство "РИА Новости", делегация от Москвы на вопрос о настроении после завершения переговоров ответила: "Хорошо".
Российский источник рассказал Reuters, что переговоры завершились поздно в понедельник, а проект совместного заявления был отправлен в Москву и Вашингтон для утверждения, и стороны намерены опубликовать его уже во вторник.
Ранее росСМИ рассказывали, что пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что никаких документов не будет подписано.
Президент США Дональд Трамп 24 марта перечислил другие вопросы, которые, по его словам, стоят на столе. По его словам, "мы сейчас говорим о территории, мы говорим о линии разграничения, говорим о контроле, собственности на электростанции".
Переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной
На прошлой неделе Россия отклонила предложение Трампа о полном 30-дневном прекращении огня в Украине, и пока якобы согласилась только на "мораторий" на атаку на энергетическую инфраструктуру. Между тем воздушные атаки со стороны росармии по городам Украины продолжаются, и фактически стали более жесткими.
В частности, напомним, что во время переговоров в понедельник в Эр-Рияде российские ракеты ударили по городу Сумы. В результате обстрела были повреждены несколько многоэтажек, школа и больница, и по последним данным, количество пострадавших превысило 90 человек, среди которых много детей.
В Белом доме утверждают, что первоначальной целью переговоров в Саудовской Аравии является обеспечение "морского перемирия" в Черном море, что позволит свободное передвижение судов.
Тут стоит напомнить, что Силы обороны Украины, в частности благодаря надводным дронам, заставили российских оккупантов отвести свой флот подальше от открытой акватории, и почти "заперли" возле морских баз. Это позволило Украине вновь открыть порты и возобновить экспорт.
По словам представителя Кремля, на нынешних переговорах "речь шла в первую очередь о безопасности судоходства", и что предыдущее поддержанное ООН соглашение о черноморском судоходстве не удовлетворило некоторых требований Москвы.
Источник Reuters, информированный о планировании переговоров в Саудовской Аравии, сообщил, что американскую сторону на встрече возглавляли старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Государственного департамента США Майкл Антон.
Россию представлял председатель Комитета по иностранным делам верхней палаты РФ Григорий Карасин. В разговоре с пропагандистским агентством "Интерфакс" он заявил, что переговоры продвигаются "креативно", и что стороны обсудили вопросы, которые считаются "раздражающими" в двусторонних отношениях.
Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтс сообщил телеканалу CBS в воскресенье, что делегации США, России и Украины собрались в одном помещении в Эр-Рияде. Он добавил, что помимо прекращения огня в Черном море, команды обсудят "линию контроля" между двумя армиями, которую он назвал "мерами проверки, поддержанием мира, замораживанием линий там, где они есть".
Ранее сообщалось, что по данным СМИ, 24 марта переговоры в Эр-Рияде между делегациями США и РФ продолжались более 12 часов.
Также напомним, что днем ранее, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями США и Украины. Вечером 24 марта президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что такие переговоры между Киевом и Вашингтоном будут способствовать продвижению к реальному миру с РФ.
Добавим, 24 марта в Госдепе США высказались относительно переговоров и озвучили мнение, что Украина и Россия близки к полному прекращению огня "как никогда раньше".
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