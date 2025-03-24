Зеленський чекає доповіді Умєрова про переговори в Саудівській Аравії
Україна сподівається, що переговори з США в Саудівській Аравії сприятимуть просуванню до реального миру з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні були наради щодо дипломатичної роботи. Нещодавно я говорив із міністром оборони Рустемом Умєровим. Вчора відбулася зустріч з американською командою. Сьогодні представники Сполучених Штатів Америки говорили з командою війни - з представниками Росії. Після того - знову зустріч української та американської команд. Я очікую також і нової доповіді", - пояснив президент.
Він зауважив, що Україні потрібен рух до реального миру та гарантованої безпеки.
"І це нам потрібно всім: в Україні, в Європі, в Америці, усім у світі, хто хоче спокою в міжнародних відносинах. Росія є єдиним суб’єктом, який затягує цю війну і знущається з наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки", - наголосив глава України.
Він підкреслив, що Київ готовий підтримувати кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію більш результативною, а це, за його словами, означає, що треба тиском змушувати Росію до бажання закінчити війну.
"І це санкції. І це підтримка України. І це міжнародна координація. Ми готуємо на цей тиждень і предметну роботу з нашими європейськими партнерами заради конкретних безпекових кроків – спільних безпекових кроків. Значна частина Європи готова до конкретної безпекової роботи, і це дуже добре. Я дякую всім, хто з Україною!", - підсумував Зеленський.
Перемовини в Ер-Ріяді
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Україна та США проведуть новий раунд перемовин після зустрічі американців з РФ.
Даними The New York Times повідомив, що цього разу переговори в Ер-Ріяді триватимуть два дні. Зокрема, вчора спочатку відбулась розмова між Україною та США, а сьогодні - між Вашингтоном і Москвою.
Ми повідомляли, що в Офісі президента вже розкрили деталі переговорів України та США в Саудівській Аравії.
Тим часом у Путіна також зробили перші заяви про нові перемовини РФ і США в Ер-Ріяді.
Варто також нагадати, що йшовши у президенти США Дональд Трамп говорив про намір покласти край війні в Україні за 24 години. Однак на сьогодні минуло вже понад два місяці з моменту його вступу на посаду, але робота над виконанням цієї обіцянки триває.
РБК-Україна у своєму матеріалі детальніше розповіло про зусилля Трампа у питанні завершення війни.
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