Білий дім заборонив новий ШІ, а потім передумав: у чому справа

Уряд США скасував вимогу щодо обов'язкового ліцензування експорту найсучасніших ШІ-моделей Mythos та Fable від Anthropic. Запроваджені раніше санкції фактично заблокували публічний доступ до розробок за межами Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал TechCrunch .

Чому США змінили рішення?

Жорсткі обмеження були запроваджені Адміністрацією Трампа 12 червня, коли продукти Anthropic внесли до списку технологій подвійного призначення.

Контролювати доступ іноземців до хмарних моделей на практиці виявилося неможливо, тому компанія була змушена повністю вимкнути доступ до свого передового ШІ для широкого загалу.

Експерти з кібербезпеки одразу назвали бан політичною помстою уряду за критику влади з боку топменеджерів стартапу. Проте Білому дому довелося терміново відступити через геополітичні чинники.

Що змусило США зняти обмеження:

Азійський прорив. Технологічні гіганти з Азії почали релізити власні нейромережі (зокрема Fugu та Tulongfeng), які впритул наблизилися до можливостей американської Mythos. Тверда заборона уряду США банально позбавляла американські компанії глобальної конкурентоспроможності.

Компромісна угода. Міністр торгівлі Говард Лютник заявив, що Anthropic погодилася проактивно виявляти безпекові ризики, тісно співпрацювати з урядом над стандартами майбутніх релізів та негайно повідомляти про будь-яку шкідливу активність користувачів.

Попередні обіцянки. Anthropic ще до санкцій добровільно впроваджувала жорсткі безпекові протоколи. Зокрема, версія Fable спочатку вийшла з додатковими внутрішніми обмеженнями, щоб мінімізувати ризики пошуку та експлуатації вразливостей у ПЗ.

Хаос у регулюванні та вибіркові релізи для обраних

Попри скасування експортного бану для Anthropic, загальна політика Білого дому щодо ШІ залишається хаотичною і непередбачуваною.

Останні тижні уряд практикує вибіркові релізи: наприклад, найпотужніші версії Mythos та новітні секретні моделі від конкурентів з OpenAI наразі дозволено постачати лише обмеженому колу організацій, затверджених особисто командою Дональда Трампа, а не відкривати для широкої публіки.

Червневий указ президента США, який запровадив обов'язковий попередній перегляд державними органами всіх ШІ-моделей перед їхнім випуском, викликав хвилю жорсткої критики в індустрії.

Навіть провідні аналітики, зокрема Дін В. Болл, який нещодавно обійняв посаду директора з технологічної політики в OpenAI, наголошує, що подібні кроки влади позбавляють розробників чітких орієнтирів і гальмують розвиток безпечної інфраструктури, необхідної для майбутньої епохи автономних ШІ-агентів.