Попит на ШІ перевищив можливості Google: що сталося з Gemini

Google була змушена штучно обмежити доступ Meta Platforms до своїх ШІ-моделей сімейства Gemini. Виявилося, що поточні темпи будівництва дата-центрів та закупівлі чипів не встигають за реальними потребами ринку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Ліміти для Meta: причини та наслідки

Примітно, що Meta не має власного розгалуженого хмарного бізнесу для надання комерційних послуг і наразі лише наздоганяє конкурентів, інвестуючи сотні мільярдів доларів у розбудову власних дата-центрів.

До цього часу для забезпечення внутрішніх бізнес-процесів компанія Марка Цукерберга активно купувала обчислювальні ліміти Google.

За даними джерел, обмеження призвели до таких наслідків:

Уповільнення внутрішніх проєктів: попередження про вичерпання доступних потужностей надійшло до Meta ще у березні. Це порушило графіки розробки та розгортання деяких корпоративних інструментів.

Економія ресурсів: керівництво Meta було змушене видати внутрішнє розпорядження для співробітників з вимогою суттєво оптимізувати використання ШІ-токенів.

Зміна технологічного стека: аби знизити залежність від зовнішніх комерційних платформ, Meta прискорила розробку та переведення внутрішніх процесів на власну нову модель Muse Spark, яка створюється у межах підрозділу Superintelligence Labs.

Раніше Meta обрала Gemini та Anthropic Claude, оскільки ці закриті моделі демонстрували вищу ефективність у порівнянні з власними open-source рішеннями компанії та лінійкою Llama.

Сторонній ШІ використовувався для

автоматизації клієнтської підтримки,

створення чат-ботів для рекламодавців,

написання коду,

критично важливих завдань модерації - виявлення шахрайства та видалення шкідливого контенту.

Масштаби дефіциту та контракт зі SpaceX

Проблема браку серверних потужностей є системною і зачіпає самого розробника Gemini. Щоб забезпечити стабільну роботу своєї преміальної платформи для великого бізнесу Gemini Enterprise, Google уклала масштабну тактичну угоду з компанією SpaceX Ілона Маска.

Деталі контракту: Google зобов'язалася виплачувати SpaceX по 920 мільйонів доларів щомісяця за доступ до інфраструктури дата-центрів xAI (зокрема суперкомп'ютера Colossus 1 у Мемфісі).

Угода розрахована до середини 2029 року і гарантує Google доступ до приблизно 110 000 високопродуктивних графічних процесорів Nvidia, центральних процесорів та супутніх систем пам'яті.

Економіка ШІ-індустрії та зростання цін

Попри мільярдні вливання у залізо, фінансова модель розробників штучного інтелекту залишається нестабільною. Аналітики зазначають, що такі великі постачальники, як OpenAI, досі не вийшли на рівень чистого прибутку, оскільки поточні доходи від продажу підписок та API покривають лише незначну частку витрат на утримання та оренду серверів.

Основними бенефіціарами ситуації, що склалася, є безпосередні постачальники інфраструктури та обладнання. Через критичне перевантаження мереж на ринку зафіксовано різке зростання вартості токенів. Це змушує багато компаній переглядати бюджети та скорочувати використання ШІ у своїх продуктах.