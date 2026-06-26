Нову ШІ-модель OpenAI отримають не всі: втрутився Білий дім

Адміністрація Білого дому змусила компанію OpenAI обмежити доступ до майбутньої ШІ-моделі GPT 5.6. Через надпотужні кіберможливості систему продаватимуть лише партнерам, яких схвалить уряд США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Білий дім наполягає на наданні доступу до технології виключно вузькому колу користувачів.

Рішення ухвалили на тлі нещодавнього скандалу з експортними обмеженнями проти компанії Anthropic, чиї передові розробки викликали паніку у Вашингтоні та на Волл-стріт через загрози для національної кібербезпеки.

Кіберзагрози та "ручний" контроль

Експерти зазначають, що можливості GPT 5.6 оцінюються як еквівалентні моделям Mythos та Fable від конкурента Anthropic.

Раніше Міністерство торгівлі США запровадило проти Anthropic жорсткий експортний контроль - це змусило компанію повністю відкликати свої передові системи з ринку через побоювання, що їхні кібертехнології можуть спровокувати безпрецедентні безпекові ризики.

Щоб уникнути повної заборони та знайти компромісний шлях до публічного запуску, OpenAI погодилася на умови Білого дому.

З усім тим, Сем Альтман чітко дав зрозуміти, що такий формат не є прийнятним у довгостроковій перспективі:

"Ми чітко заявили уряду США, що це не є нашою відданою довгостроковою моделлю взаємодії", - наголосив очільник OpenAI.

Компанія планує співпрацювати з держорганами та іншими представниками індустрії для створення більш стійкого й прозорого підходу до майбутніх релізів.

Офіційні представники Білого дому у коментарі для медіа підтвердили, що продовжують взаємодіяти з провідними ШІ-лабораторіями для розробки спільних підходів до масштабування високих технологій.

Сама OpenAI від офіційних коментарів відмовилася.

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Регуляторний хаос у Вашингтоні

Актуальна ситуація демонструє глибоку кризу у сфері нормативного регулювання високих технологій у США.

Зауважимо, що на початку місяця президент Дональд Трамп підписав указ, який зобов'язує розробників передових моделей добровільно надавати їх на урядову перевірку за 30 днів до релізу. Проте чіткий механізм та критерії цього оцінювання досі не створені.

В індустрії панує хаос через відсутність єдиного регулятора:

Вимога обмежити доступ для OpenAI надійшла безпосередньо з Білого дому.

Попереднє блокування та експортна заборона для моделей Anthropic були ініційовані Міністерством торгівлі США.

Аналітики та правозахисники попереджають, що відсутність прозорої правової бази може паралізувати американський технологічний сектор.

Голова супер-PAC Public First Бред Карсон зазначив, що хоча держава має право відкликати небезпечні цифрові продукти з міркувань нацбезпеки, чинний "кулуарний та непрозорий підхід уряду" порушує принципи базової справедливості та шкодить інноваціям.