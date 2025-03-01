Білий дім не впевнений, чи зможе змусити РФ та Україну припинити війну, - ЗМІ

В адміністрації президента США Дональда Трампа вже не впевнені, що їм вдасться змусити РФ та Україну припинити війну. Такі сумніви пов'язані, зокрема, з емоційною розмовою між американським та українським лідерами, що відбулася 28 лютого в Овальному кабінеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter -акаунт (X) репортера Білого дому Дженніфер Джейкобс.

"Високопоставлені джерела Трампа кажуть мені, що Білий дім зараз не впевнений, чи зможуть вони змусити росіян і українців припинити війну", - йдеться в публікації журналістки.

За її словами, епізод зі спілкування Трампа з президентом України Володимиром Зеленським порушив "питання про те, чи зможе він рухатися вперед до мирної угоди".

"Це також викликає питання про те, чи США призупинять допомогу Україні. Але Трамп не прагне зміни режиму в Україні. Жодних дискусій про те, хто в Україні може бути кращим лідером, ніж Зеленський", - розповіла Джейкобс.

Також представниця ЗМІ поінформувала, що 28 лютого вдень українські посадовці звернулися до високопоставлених чиновників Білого дому, які "відчайдушно прагнуть повернути угоду в належне русло".

"Але це станеться не сьогодні, мені сказали. Трамп не бажає сьогодні далі говорити із Зеленським", - написала вона у ніч проти 1 березня за Києвом.

Також Джейкобс повідомила, що держсекретар США Марко Рубіо та радник президента з нацбезпеки Майкл Волтц "зайшли в кімнату Рузвельта, щоб попросити Зеленського піти", і що "Рубіо дав зрозуміти, що будь-які подальші зустрічі сьогодні будуть контрпродуктивними".

За словами кореспондентки, Волтц сказав Зеленському, що він начебто "зробив величезну помилку".

Також репортерка Білого дому розповіла, що жодних телефонних розмов між Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним "не заплановано".

"Але кілька європейських чиновників дзвонили вищим посадовцям Трампа після того, як Зеленський пішов, запитуючи, як можна врятувати угоду з корисними копалинами. Трамп мав намір підписати угоду про корисні копалини сьогодні. Було підготовлено два офіційних підшивки", - пише вона.

Але, додає представниця ЗМІ, ще до приїзду Зеленського "були підозри, що вона може розвалитися".

"Оскільки адміністратор Трампа тижнями наполягав на підписанні угоди про корисні копалини на міністерському рівні, а Україна відмовилася. Зеленський хотів гарантій безпеки", - каже Джейкобс.

Вона розкрила думку американських офіційних осіб про те, що переговори з Путіним "будуть набагато складнішими, тому сьогодні не вірили, що (переговори з, - ред.) Зеленським були важчими, висуваючи максималістські вимоги, сказали мені джерела".

Емоційна бесіда між Зеленським і Трампом

Нагадаємо, 28 лютого український президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Вашингтона мав зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі. Під час бесіди між лідерами виникла суперечка щодо перспектив підписання мирної угоди та завершення війни в Україні.

За словами Трампа, Україна начебто не здатна виграти війну, у ЗСУ закінчуються солдати і Києву слід припинити вогонь. Також президент США заявив, що хоче завершити війну, та пригрозив скорочення поставок зброї для України.

Крім того, Трамп зобов'язав Зеленського підписати мирну угоду з РФ інакше США "вийдуть з процесів". Однак Зеленський у відповідь зазначив, що російський диктатор Путін не виконує підписані документи. Також Зеленський залишив Білий дім, договір щодо "рідкісноземів" так і не був підписаний.

Згодом Зеленський в інтерв'ю FOX News пояснив, що спровокувало суперечку між ним та президентом США Трампом.

Також Зеленський висловив вдячність за підтримку народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу, реагуючі на прохання глави Білого дому перепросити за поведінку під час переговорів в Овальному кабінеті. За словами Зеленського, деякі речі треба обговорювати без камер.

А також Зеленський заявив, що рішення про його відставку може ухвалити лише народ України. Так глава держави прокоментував пораду сенатора Ліндсі Грема піти у відставку після інциденту в Білому домі.

Додамо, у розмові з журналістами Трамп заявив, що Зеленський переграв на переговорах в Овальному кабінеті, і що для відновлення переговорів український лідер має підтвердити бажання миру.