Подоляк назвав виконавців та цілі підриву Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС за попередніми даними здійснила 205 мотострілецька частина російської армії. Це зроблено "у стані афекту" без розуміння наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі Breakfast Show .

"Мотивація очевидна... Це тактичне завдання, яке Росія намагається вирішити, щоб утримати під контролем ситуацію чи ініціативу, яку вони втратили на Донецькому напрямі", - сказав він.

Подоляк зазначив, що зараз усієї лінії фронту йде "тестування оборони Росії".

За його словами, таким чином РФ намагається "уповільнити контрнаступ, чинити психологічний тиск на наших партнерів: "Дивіться, ми можемо підвищувати ставки у цій війні за рахунок ескалації на окупованих територіях".

"На мій погляд, коли ти перебуваєш у стані афекту, ти не зовсім розумієш наслідки, коли камери звернені. Це все в онлайні відбувається", - сказав Подоляк.

Підрив Каховської ГЕС

За даними прокуратури Херсонської області, 6 червня 2023 близько 03:00 годин російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС в Херсонській області.

У зв'язку з підривом ГЕС розпочато досудове розслідування щодо кримінальних проваджень за фактами екоциду та порушення законів та звичаїв війни.

Військовий експерт Сергій Грабський у коментарі РБК-Україна сказав, що підрив дамби Каховської ГЕС не вплине на контрнаступні дії українських військових на півдні. За його словами, це лише завдасть проблем ворогові, адже вода підтопить його зміцнення.