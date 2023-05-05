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Білий дім про "відповідь" Кремля на "атаку" дронів: Путіну не потрібні приводи

Фото: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жорстокість російського диктатора Володимира Путіна зашкалює. Йому не потрібні приводи, щоб вбивати мирних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Кірбі під час брифінгу.

Він прокоментував можливу "відповідь" Росії на так звану "атаку" дронів на Кремль. На думку Кірбі, чи будуть "удари у відповідь" залежить лише від рішення Путіна. Проте він наголосив, що Росії не потрібні причини для атак України.

"

Жорстокість просто зашкалює...

в ніч на 3 травня біля Кремля пролунали вибухи, про які повідомили у мережі жителі Москви. Пізніше росіяни заявили, що нібито Україна намагалася атакувати Кремль дронами.

В Україні заперечили свою причетність до так званої "атаки" на Кремль.

Розвідка США заявила, що немає достатньої кількості інформації, щоб оцінити інцидент у Москві.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКремльБілий діматака дронів