Білий дім про "відповідь" Кремля на "атаку" дронів: Путіну не потрібні приводи

Він прокоментував можливу "відповідь" Росії на так звану "атаку" дронів на Кремль. На думку Кірбі, чи будуть "удари у відповідь" залежить лише від рішення Путіна. Проте він наголосив, що Росії не потрібні причини для атак України.

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Жорстокість просто зашкалює...

в ніч на 3 травня біля Кремля пролунали вибухи, про які повідомили у мережі жителі Москви. Пізніше росіяни заявили, що нібито Україна намагалася атакувати Кремль дронами.

В Україні заперечили свою причетність до так званої "атаки" на Кремль.

Розвідка США заявила, що немає достатньої кількості інформації, щоб оцінити інцидент у Москві.

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