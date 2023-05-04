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США не мають інформації для оцінки "атаки" дронів на Кремль, - розвідка

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Вашингтон, Четвер 04 травня 2023 18:57
США не мають інформації для оцінки "атаки" дронів на Кремль, - розвідка Фото: Евріл Гейнс, директор Нацрозвідки США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки не мають достатньої кількості інформації для того, щоб оцінити "атаку" дронів на Кремль.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Гейнс.

"Ви бачили, що український уряд заперечує свою причетність до цього. І на даному етапі ми не маємо інформації, яка б дозволила нам дати незалежну оцінку цьому", - сказала вона під час слухань у комітеті Сенату зі збройних сил.

При цьому Гейнс наголосила, що російський диктатор Володимир Путін не так часто ночує у Кремлі.

Директор Розвідувального управління Міністерства оборони генерал-лейтенант Скотт Беррієр у свою чергу зазначив, що твердження Росії про те, що Україна намагалася вбити Путіна за допомогою США, найімовірніше, є "дезінформацією".

Нагадаємо, вчора, 3 травня, Росія заявила про нібито атаку дронів на Кремль. Москва одразу почала звинувачувати Україну.

Пізніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна не причетна до інциденту.

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