Намагаються показати ескалацію з боку України. Ігнат прокоментував "атаку" дронів на Кремль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі Радіо Свобода .

"Я не можу сказати прямо що це взагалі відбувалося і наскільки це ефективно. Там прапор видно на тому відео, він навіть не похитнувся. І жодних якихось наслідків від цього немає", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що "якщо Росія намагається показати ескалацію з боку України - то вона так робить завжди".

"Вони навіть розповідають, що ми по своїх житлових будинках ракетами б'ємо. Власне тут саме такий варіант. Над самим центром столиці, над будівлею, де президент їхній сидить, відбуваються такі речі. Для мене це виглядає як мінімум дивно. Можемо очікувати і якихось провокацій від них", - додав речник.