Намагаються показати ескалацію з боку України. Ігнат прокоментував "атаку" дронів на Кремль
Росія постійно намагається показати ескалацію з боку України. Сьогоднішня "атака" дронів на Кремль не є винятком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі Радіо Свобода.
"Я не можу сказати прямо що це взагалі відбувалося і наскільки це ефективно. Там прапор видно на тому відео, він навіть не похитнувся. І жодних якихось наслідків від цього немає", - сказав Ігнат.
Він зазначив, що "якщо Росія намагається показати ескалацію з боку України - то вона так робить завжди".
"Вони навіть розповідають, що ми по своїх житлових будинках ракетами б'ємо. Власне тут саме такий варіант. Над самим центром столиці, над будівлею, де президент їхній сидить, відбуваються такі речі. Для мене це виглядає як мінімум дивно. Можемо очікувати і якихось провокацій від них", - додав речник.
Нагадаємо, сьогодні вночі в районі Кремля пролунали вибухи.
У Росії нафантазували, що Україна нібито намагалася завдати удару по Кремлю.
Своєю чергою прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна не володіє інформацією про нічні атаки на Кремль. Усі сили нашої країни спрямовані виключно на звільнення власних територій, а не на атаку чужих.
За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, "атака" дронів на Кремль, в якій росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту.
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