Белый дом об "ответе" Кремля на "атаку" дронов: Путину не нужны поводы

Он прокомментировал возможный "ответ" России на так называемую "атаку" дронов на Кремль. По мнению Кирби, будут ли "ответные удары" зависит только от решения Путина. Однако он подчеркнул, что России не нужны причины для атак Украины.

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Жестокость просто зашкаливает...

в ночь на 3 мая возле Кремля раздались взрывы, о которых сообщили в сети жители Москвы. Позже россияне заявили, что якобы Украина пыталась атаковать Кремль дронами.

В Украине отрицали свою причастность к так называемой "атаки" на Кремль.

Разведка США заявила, что нет достаточного количества информации для оценки инцидента в Москве.

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