Білий дім спростував твердження, що Іран планував "ганебну поразку" з атакою на Ізраїль

Представник адміністрації президента США звернув увагу, що Іран та різні угруповання, що підтримуються Тегераном, при ударі по території Ізраїлю використали понад три сотні засобів ураження, серед яких балістичні ракети.

Також Кірбі зазначив, що завдяки системам та засобам протиповітряної оборони Ізраїлю за підтримки Штатів та союзників було завдано іранській атаці "видовищної поразки".

Коментуючи твердження та спекуляції щодо того, що Тегеран нібито попередив Тель-Авів про масштаб ударів, які планував здійснити, з метою допомогти Ізраїлю підготувати власну оборону та зменшити потенційну шкоду від атаки, представник Білого дому наголосив, що це "не відповідає дійсності".

"Я бачив повідомлення про те, що Іран хотів зазнати невдачі, що ця вражаюча та ганебна поразка планувалася. Я також бачив, як Іран заявляв, що вони надали завчасне попередження, щоб допомогти Ізраїлю підготувати свою оборону й обмежити будь-яку потенційну шкоду - все це категорично не відповідає дійсності", - стверджує Кірбі.

Крім того, американський чиновник додав, що отримана Вашингтоном інформація через посередників не містила подробиць стосовно іранської атаки на Ізраїль. Він заявив, що Тегеран, судячи з усього, явно збирався пробити ізраїльську ППО та завдати "значних руйнувань" зі жертвами.

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, пізно ввечері 13 квітня Іран став запускати по території Ізраїлю десятки ударних безпілотників і ракет. Повідомлялося, що "десятки ракет" були запущені і з Лівану на північ Ізраїлю, і у відповідь ЦАХАЛ завдав удару по ряду військових структур у Лівані. Також удари здійснювалися з Іраку та Ємену. Західні ЗМІ писали, що системи ППО США на Близькому Сході перехопили кілька іранських дронів.

Загалом Іран випустив по Ізраїлю понад 300 дронів і ракет. Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

14 квітня, виступаючи перед іноземними послами в Тегерані, глава МЗС Ірану Хосейн Амірабдоллахіан сказав, що країна повідомила кілька держав-сусідів, а також Штати, що удари по Ізраїлю будуть "обмеженими", і будуть спрямовані "на самооборону". Проте чиновники США стверджують, що Тегеран не попередив Вашингтон.

Додамо, вчора видання ABC News із посиланням на американських чиновників писало, що щонайменше половина балістичних ракет, запущених Іраном по Ізраїлю, вийшла з ладу.