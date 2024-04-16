Белый дом опроверг утверждения, что Иран планировал "позорное поражение" с атакой на Израиль

Представитель администрации президента США обратил внимание, что Иран и различные поддерживаемые Тегераном группировки при ударе по территории Израиля использовали более трехсот средств поражения, среди которых баллистические ракеты.

Также Кирби отметил, что благодаря системам и средствам противовоздушной обороны Израиля при поддержке Штатов и союзников было нанесено иранской атаке "зрелищное поражение".

Комментируя утверждения и спекуляции относительно того, что Тегеран якобы предупредил Тель-Авив о масштабе ударов, которые планировал осуществить, с целью помочь Израилю подготовить собственную оборону и уменьшить потенциальный ущерб от атаки, представитель Белого дома подчеркнул, что это "не соответствует действительности".

"Я видел сообщение о том, что Иран хотел потерпеть неудачу, что это поразительное и позорное поражение планировалось. Я также видел, как Иран заявлял, что они предоставили заблаговременное предупреждение, чтобы помочь Израилю подготовить свою оборону и ограничить любой потенциальный ущерб - все это категорически не соответствует действительности", - утверждает Кирби.

Кроме того, американский чиновник добавил, что полученная Вашингтоном информация через посредников не содержала подробностей об иранской атаке на Израиль. Он заявил, что Тегеран, судя по всему, явно собирался пробить израильскую ПВО и нанести "значительные разрушения" с жертвами.

Атака Ирана на Израиль

Напомним, поздно вечером 13 апреля Иран стал запускать по территории Израиля десятки ударных беспилотников и ракет. Сообщалось, что "десятки ракет" были запущены и из Ливана на север Израиля, и в ответ ЦАХАЛ нанес удар по ряду военных структур в Ливане. Также удары производились из Ирака и Йемена. Западные СМИ писали, что системы ПВО США на Ближнем Востоке перехватили несколько иранских дронов.

В общей сложности Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

14 апреля, выступая перед иностранными послами в Тегеране, глава МИД Ирана Хосейн Амирабдоллахиан сказал, что страна сообщила несколько государств-соседей, а также Штаты, что удары по Израилю будут "ограниченными" и будут направлены "на самооборону". Однако чиновники США утверждают, что Тегеран не предупредил Вашингтон.

Добавим, вчера издание ABC News со ссылкой на американских чиновников писало, что, по меньшей мере, половина баллистических ракет, запущенных Ираном по Израилю, вышла из строя.