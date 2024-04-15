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Половина запущених Іраном по Ізраїлю балістичних ракет вийшла з ладу, - ABC

Понеділок 15 квітня 2024 08:12
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Половина запущених Іраном по Ізраїлю балістичних ракет вийшла з ладу, - ABC Ілюстративне фото: запуск іранських ракет (ypa.ir)
Автор: Володимир Костирін

Щонайменше половина балістичних ракет, запущених Іраном по Ізраїлю під час вчорашньої масованої атаки, вийшла з ладу. Ці одиниці озброєння або не вилетіли при запусках, або зазнали невдачі чи краху в польоті, або розбилися, не досягнувши своїх цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Дані про таке процентне співвідношення ракет, які при атаці по Ізраїлю виявилися виведеними з ладу, західним журналістам підтвердили двоє американських офіційних осіб, які не були названі у матеріалі.

Перед тим високопоставлений чиновник США розповів ABC News, що серед понад 300 безпілотників, крилатих і балістичних ракет було від 115 до 135 балістичних ракет, запущених по Ізраїлю.

У публікації вказується, що це означає, що лише половина балістичних ракет, запущених Іраном, мала бути збита протиповітряною обороною Ізраїля та інших країн у ніч проти 14 квітня.

У матеріалі також зауважується, що першою цю інформацію повідомило видання The Wall Street Journal.

Масований удар Ірану по Ізраїлю

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних безпілотників і ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним. Також західні ЗМІ писали, що системи ППО США на Близькому Сході перехопили кілька іранських дронів.

Повідомлялося, що "десятки ракет" були запущені і з Лівану на північ Ізраїлю, і у відповідь ЦАХАЛ завдав удару по ряду військових структур у Лівані. Також удари здійснювалися з Іраку та Ємену. Загалом Іран випустив по Ізраїлю понад 300 дронів і ракет.

Додамо, раніше сьогодні в Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM) заявили, що під час тієї повітряної атаки американські сили за підтримки есмінців Європейського командування США успішно вразили та знищили понад 80 дронів і щонайменше 6 балістичних ракет, випущених з Ірану та Ємену.

Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Ізраїль Іран Ракетний удар Ракети
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