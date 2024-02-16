Білий дім про розробку РФ протисупутникової зброї: Може загрожувати логістиці і комунікації

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) висловилися щодо інформації про розробку Росією протисупутникової зброї. В Білому домі зауважили, що таке озброєння наразі не несе безпосередньої загрози.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг у Вашингтоні.

"Я хочу відразу пояснити кілька речей. По-перше, це не активна функція, яку було розгорнуто. І хоча пошуки Росії цього конкретного потенціалу викликають занепокоєння, безпосередньої загрози чиїйсь безпеці немає", - сказав американський чиновник.

За його словами, не йдеться "про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або спричинення фізичного знищення тут, на Землі".

"Тим не менш, ми уважно стежили за цією російською діяльністю і продовжуватимемо сприймати її дуже серйозно", - додав Кірбі.

Представник Білого дому не став коментувати дані в ЗМІ щодо того, що, імовірно, йдеться про ядерну зброю, яку РФ нібито планує відправити на орбіту.

Чиновник між тим уточнив лише, що така зброя несе загрозу для комунікації та логістики для усього людства. Також Кірбі додав, що враховуючи присутність на орбіті американських астронавтів, вони теж можуть бути під загрозою через протисупутникові дії.

Що передувало

Нагадаємо, 14 лютого голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер заявив про серйозну загрозу національній безпеці США, оскільки за даними розвідки, РФ планує розмістити ядерну зброю в космосі. Пізніше радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив цю інформацію.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс завжди відстежує всі потенційні випробування у всіх галузях та обмінюється даними між усіма союзниками.

Додамо, що за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, озвучена загроза є потенційною, а не активною спроможністю.

Президент Штатів Джо Байден доручив своїй адміністрації провести переговори з Росією у питанні щодо можливого випробування ядерної зброї в космосі.