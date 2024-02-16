Белый дом о разработке РФ противоспутникового оружия: Может угрожать логистике и коммуникации

В администрации президента Соединенных Штатов Америки (США) высказались об информации о разработке Россией противоспутникового оружия. В Белом доме отметили, что такое вооружение в настоящее время не несет непосредственной угрозы.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг в Вашингтоне.

"Я хочу сразу объяснить несколько вещей. Во-первых, это не активная функция, которая была развернута. И хотя поиски России этого конкретного потенциала вызывают беспокойство, непосредственной угрозы чьей-то безопасности нет", - сказал американский чиновник.

По его словам, речь не идет "об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или причинения физического уничтожения здесь, на Земле".

"Тем не менее мы внимательно следили за этой российской деятельностью и будем продолжать воспринимать ее очень серьезно", - добавил Кирби.

Представитель Белого дома не стал комментировать данные в СМИ о том, что речь может идти о ядерном оружии, которое РФ якобы планирует отправить на орбиту.

Чиновник между тем уточнил лишь, что такое оружие представляет угрозу для коммуникации и логистики для всего человечества. Также Кирби добавил, что учитывая присутствие на орбите американских астронавтов, они тоже могут быть под угрозой из-за противоспутниковых действий.

Что предшествовало

Напомним, 14 февраля глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил о серьезной угрозе национальной безопасности США, поскольку по данным разведки РФ планирует разместить ядерное оружие в космосе. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил эту информацию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс всегда отслеживает все потенциальные испытания во всех отраслях и обменивается данными между всеми союзниками.

Добавим, что по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, озвученная угроза является потенциальной, а не активной способностью.

Президент Штатов Джо Байден поручил своей администрации провести переговоры с Россией по вопросу возможного испытания ядерного оружия в космосе.