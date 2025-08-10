Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на Аляску, - NBC

Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де зустрінуться лідер США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
"Це обговорюється", - сказав один із людей, знайомих із перебігом обговорень.
За словами високопоставленого чиновника США, а також людей, знайомих з обговореннями, візит ще не затверджено. І наразі неясно, чи приїде в підсумку Зеленський для проведення зустрічей.
Але як зазначив чиновник США, це "абсолютно" можливо.
"Усі дуже сподіваються, що це станеться", - сказав він.
Також у чиновника запитали, чи запрошували США Зеленського офіційно на Аляску, на що прозвучала така відповідь:
"Президент залишається відкритим для тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку попросив президент Путін", - заявив високопоставлений чиновник.
Ще одне з джерел сказало, що якби Зеленський вирушив на Аляску, то незрозуміло, чи опинився б він із Путіним в одній кімнаті.
Нагадаємо, цього тижня, 6 серпня, спецпредставник Трампа Стів Віткофф вирушив до Москви для переговорів із Кремлем як умовно останню спробу покласти край війні в Україні. Тоді ж ще діяв дедлайн щодо санкцій.
Незабаром після зустрічі почала з'являтися інформація, що між Трампом і Путіним планується наступного тижня зустріч. Крім того, вже після неї ЗМІ писали про можливість тристоронньої зустрічі.
Минулої ночі Дональд Трамп офіційно повідомив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня на Алясці. Як очікується, однією з тем переговорів буде війна в Україні.
Також напередодні він сказав журналістам, що між Україною і Росією може бути "обмін територіями".
Також у ЗМІ була інформація, що Путін під час зустрічі з Віткоффом погодився на повне припинення вогню, якщо Україна виведе свої війська з Донецької області.
Однак, за інформацією Bild, Віткофф неправильно зрозумів Путіна, оскільки йшлося ще й про виведення ЗСУ з Херсонської та Запорізької областей, однак спецпредставник Трампа помилково тлумачив це як вихід військ РФ.
За даними WSJ, Путін на зустрічі з Трампом може виставити ультиматум щодо України, а саме, визнати окуповані території в обмін на виведення військ РФ з інших районів.
Уранці 9 серпня Зеленський записав відеозвернення, у якому сказав, що Україна не буде віддавати окупантам території.
Також зазначимо, що вчора у Великій Британії відбулася зустріч представників Британії, Європи, України та США, щоб узгодити позиції перед самітом Трампа і Путіна.
Після цієї зустрічі Зеленський повідомив, що аргументи України чують, а небезпеки враховують. Президент також підкреслив, що Путін хоче повторити сценарій Криму, намагаючись обміняти паузу у війні на збереження окупованих територій. Однак Зеленський додав, що цього разу у РФ це не вийде...