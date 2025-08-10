Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на Аляску, - NBC

"Це обговорюється", - сказав один із людей, знайомих із перебігом обговорень.

За словами високопоставленого чиновника США, а також людей, знайомих з обговореннями, візит ще не затверджено. І наразі неясно, чи приїде в підсумку Зеленський для проведення зустрічей.

Але як зазначив чиновник США, це "абсолютно" можливо.

"Усі дуже сподіваються, що це станеться", - сказав він.

Також у чиновника запитали, чи запрошували США Зеленського офіційно на Аляску, на що прозвучала така відповідь:

"Президент залишається відкритим для тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку попросив президент Путін", - заявив високопоставлений чиновник.

Ще одне з джерел сказало, що якби Зеленський вирушив на Аляску, то незрозуміло, чи опинився б він із Путіним в одній кімнаті.