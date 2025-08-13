Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира: кто поддержал кандидатуру
Белый дом выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его "президентом мира".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.
Белый дом официально выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
"Президент Дональд Трамп является президентом мира", - говорится в заявлении.
Среди тех, кто поддержал кандидатуру американского лидера:
- премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- премьер-министр Камбоджи Хун Манет;
- президент Габона Брис Олиги Нгема;
- премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху;
- правительство Пакистана;
- министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.
Страны одна за другой выдвигали Трамп
Заметим, что в прошлом месяце Пакистан заявил, что будет рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира за его работу по содействию урегулированию конфликта с Индией.
Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что и сам выдвинул кандидатуру Трампа на эту премию.
В начале августа Камбоджа также объявила о намерении выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Заметим, что еще в марте член Палаты представителей США Даррелл Исса и издание The Hill сообщали, что в этом году Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира.
Тогда представитель Иссы указал на мирные усилия президента США на Ближнем Востоке.
