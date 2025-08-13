ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира: кто поддержал кандидатуру

Грузия, Среда 13 августа 2025 14:04
UA EN RU
Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира: кто поддержал кандидатуру Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Белый дом выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его "президентом мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

Белый дом официально выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

"Президент Дональд Трамп является президентом мира", - говорится в заявлении.

На зображенні може бути: 1 особа та текст «WORLDWIDE CALLS FOR PRESIDENT TRUMP To RECEIVE NOBEL PEACE PRIZE Prime Minister Nikol Pashinyan of Armenia President Ilham Aliyev of Azerbaijan Prime Minister Hun Manet of Cambodia President Brice Oligui Nguema of Gabon Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel The Government of Pakistan Foreign Minister Olivier Nduhungirche of Rwanda NATO ΟΤΑι Lhp na NATO OTAN NAT MDCCC XX川 OB MDCCC XCVI ALFR. FR. NOBEL 2V»

Среди тех, кто поддержал кандидатуру американского лидера:

  • премьер-министр Армении Никол Пашинян;
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев;
  • премьер-министр Камбоджи Хун Манет;
  • президент Габона Брис Олиги Нгема;
  • премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху;
  • правительство Пакистана;
  • министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.

Страны одна за другой выдвигали Трамп

Заметим, что в прошлом месяце Пакистан заявил, что будет рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира за его работу по содействию урегулированию конфликта с Индией.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что и сам выдвинул кандидатуру Трампа на эту премию.

В начале августа Камбоджа также объявила о намерении выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Заметим, что еще в марте член Палаты представителей США Даррелл Исса и издание The Hill сообщали, что в этом году Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира.

Тогда представитель Иссы указал на мирные усилия президента США на Ближнем Востоке.

Заметим, что ранее РБК-Украина писало о 5 нобелевских лауреатах, которые родились в Украине и получили всемирную славу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Нобелевская премия Дональд Трамп
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия