Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира: кто поддержал кандидатуру

Белый дом выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его "президентом мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

Среди тех, кто поддержал кандидатуру американского лидера:

"Президент Дональд Трамп является президентом мира", - говорится в заявлении.

Белый дом официально выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Страны одна за другой выдвигали Трамп

Заметим, что в прошлом месяце Пакистан заявил, что будет рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира за его работу по содействию урегулированию конфликта с Индией.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что и сам выдвинул кандидатуру Трампа на эту премию.

В начале августа Камбоджа также объявила о намерении выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Заметим, что еще в марте член Палаты представителей США Даррелл Исса и издание The Hill сообщали, что в этом году Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира.

Тогда представитель Иссы указал на мирные усилия президента США на Ближнем Востоке.

