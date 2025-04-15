Білий дім натякнув на економічну співпрацю з РФ після візиту Віткоффа до Путіна

За її словами, під час візиту Віткоффа до Росії "відбулася продуктивна розмова".

"У Росії є стимул припинити цю війну, і, можливо, це може бути економічне партнерство зі Сполученими Штатами. Але спочатку нам потрібно домогтися припинення вогню (в Україні - ред.). І президент (Трамп - ред.) і Віткофф ясно дали це зрозуміти росіянам", - сказала Левітт.

Переговори Віткофф та Путіна

Минулої п'ятниці спецпосланник США здійснив візит до Москви. Там він зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. А пізніше у нього відбулись майже п'ятигодинні перемовини з Путіним.

Пізніше Reuters написало про те, що за словами Віткоффа, найшвидший крок до миру в Україні - це нібито віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони. Саме це він, ймовірно заявив президенту США Дональду Трампу.

Сьогодні ж The Wall Street Journal писало про те, що декілька радників президента США Дональда Трампа закликали його бути більш обережним із заявами Москви щодо перемир'я. Однак Трамп "досі стоїть на боці посланника Стіва Віткоффа, який вважає, що Путін хоче укласти мир після того, як двічі зустрічався з ним у Москві".

Також після зустрічі з диктатором Володимиром Путіним Віткофф заявив, що "ключем" до завершення війни в Україні є так звані "п'ять територій".

"Ця мирна угода стосується так званих п’яти територій, але в ній є набагато більше. Є протоколи безпеки, є стаття 5 НАТО, багато деталей. Це складна ситуація, що корениться в деяких реальних проблемних речах, що відбуваються між двома країнами... Я думаю, що ми можемо опинитися на порозі чогось дуже, дуже важливого для світу в цілому", - сказав він.