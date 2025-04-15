Белый дом намекнул на экономическое сотрудничество с РФ после визита Уиткоффа к Путину

По ее словам, во время визита Уиткоффа в Россию "состоялся продуктивный разговор".

"У России есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, это может быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами. Но сначала нам нужно добиться прекращения огня (в Украине - ред.). И президент (Трамп - ред.) и Уиткофф ясно дали это понять россиянам", - сказала Левитт.

Переговоры Уиткоффа и Путина

В прошлую пятницу спецпосланник США совершил визит в Москву. Там он встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым. А позже у него состоялись почти пятичасовые переговоры с Путиным.

Позже Reuters написало о том, что по словам Уиткоффа, самый быстрый шаг к миру в Украине - это якобы отдать России право собственности на четыре восточные украинские регионы. Именно это он, вероятно, заявил президенту США Дональду Трампу.

Сегодня же The Wall Street Journal писало о том, что несколько советников президента США Дональда Трампа призвали его быть более осторожным с заявлениями Москвы о перемирии. Однако Трамп "до сих пор стоит на стороне посланника Стива Уиткоффа, который считает, что Путин хочет заключить мир после того, как дважды встречался с ним в Москве".

Также после встречи с диктатором Владимиром Путиным Уиткофф заявил, что "ключом" к завершению войны в Украине являются так называемые "пять территорий".

"Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но в нем есть гораздо больше. Есть протоколы безопасности, есть статья 5 НАТО, много деталей. Это сложная ситуация, которая коренится в некоторых реальных проблемных вещах, происходящих между двумя странами... Я думаю, что мы можем оказаться на пороге чего-то очень, очень важного для мира в целом", - сказал он.