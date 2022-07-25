"Били по военной инфраструктуре": У Путина пытаются оправдать удар по порту в Одессе

В Кремле заявили, что обстрел порта в Одессе не должен повлиять на "зерновое соглашение". Поскольку удар якобы наносился по "военной инфраструктуре".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
"Это связано исключительно с военной инфраструктурой, это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не должно повлиять на начало процесса отгрузки", - заявил спикер Кремля.
Как известно, 23 июля утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия якобы не имеет отношения к ракетному удару по Одесскому порту.
Однако позже в МИД РФ подтвердили, что именно российские ракеты ударили по Одессе. При этом там заявили, что ракеты якобы уничтожили военный объект.
После атаки России Соединенные Штаты и Украина приступили к разработке "плана Б" по вывозу украинского зерна.