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"Били по военной инфраструктуре": У Путина пытаются оправдать удар по порту в Одессе

Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

В Кремле заявили, что обстрел порта в Одессе не должен повлиять на "зерновое соглашение". Поскольку удар якобы наносился по "военной инфраструктуре".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

"Это связано исключительно с военной инфраструктурой, это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не должно повлиять на начало процесса отгрузки", - заявил спикер Кремля.

Как известно, 23 июля утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия якобы не имеет отношения к ракетному удару по Одесскому порту.

Однако позже в МИД РФ подтвердили, что именно российские ракеты ударили по Одессе. При этом там заявили, что ракеты якобы уничтожили военный объект.

После атаки России Соединенные Штаты и Украина приступили к разработке "плана Б" по вывозу украинского зерна.

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Российская ФедерацияОдессаракетный удар