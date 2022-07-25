"Били по військовій інфраструктурі": У Путіна намагаються виправдати удар по порту в Одесі

У Кремлі заявили, що обстріл порту в Одесі не повинен вплинути на "зернову угоду". Оскільки удар нібито наносився по "військовій інфраструктурі".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на " РИА-Новости ".

"Це пов'язано виключно з військовою інфраструктурою, це аж ніяк не пов'язано з інфраструктурою, яка задіяна для виконання домовленостей та вивезення зерна. Тому подібне ніяк не повинно вплинути на початок процесу відвантаження", - заявив спікер Кремля.

Як відомо, 23 липня вранці Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Росія нібито не має відношення до ракетного удару по Одеському порту.

Однак пізніше у МЗС РФ підтвердили, що саме російські ракети вдарили по Одесі. При цьому там заявили, що ракети нібито знищили військовий об'єкт.

Після атаки Росії Сполучені Штати і Україна приступили до розробки "плану Б" з вивезення українського зерна.