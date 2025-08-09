Били по центру міста: що відомо про дронову атаку РФ по Балаклії (фото)

У ніч на суботу, 9 серпня, російська армія дронами атакувала Балаклію. Є руйнування у центральній частині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Балаклійської міської військової адміністрації Віталія Карабанова.

Станом на 06:20 відомо про влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. У результаті чого на місці виникла пожежа. Окрім цього є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках.

На місці одразу почали працювати всі необхідні екстрені служби, було обстежено територію та ліквідовано пожежу.

"Пошкоджено майно, зруйновані будівлі, люди зазнали серйозного стресу. Ми робимо все, аби надати допомогу постраждалим та якнайшвидше ліквідувати наслідки цього злочину", - пише Карабанов.

Нічна атака РФ

Цієї ночі російська армія атакувала Україну ударними дронами з декількох напрямків. Наразі вже відомо під атакою опинилося місто Чугуїв, Харківської області.

За попередніми даними, дрони вдарили по одному з віддалених мікрорайонів міста. Внаслідок обстрілу БПЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку.

Також повідомлялось про удар по Балаклійській громаді. Там дрони були спрямовані на центральну частину міста, де зафіксовано кілька точок влучання.

Одне з влучань припало на приватне домоволодіння, інше - на нежитлову будівлю.